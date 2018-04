Jasikevicius tähtsa mängu eel: koduväljakueelis on vaid siis, kui mängid hästi

Küsimusele, kuidas on esmakordselt Euroliiga play-offi jõudnud Žalgirise mängijad suutnud närvipingega toime tulla, vastas Jasikevicius: "Väga hästi. Ja loodetavasti läheb olukord veelgi paremaks. Iga päev on uus lugu - iga mäng on erinev ja meie mängijad näevad täiesti uut intensiivust. Ma ei räägi koduväljakueelisest just tihti, kuid võin öelda, et eelis tuleb esile vaid siis, kui sa mängid hästi ja tõmbad publiku kaasa."

Eelmise mängu järel polnud Žalgirise juhendaja üldse rahul kohtunike tööga. Eile ei tahtnud leedukas sellel teemal enam pikalt peatuda. "Tegime oma tööd - juhtisime Euroliiga tähelepanu neile eksimustele. Selles seerias loeb iga pisiasi. Kuna kõik mängud on neljanda veerandi lõpuni punkt-punktis, võib ka kõige väiksem nüanss võitja saatuse otsustada," rõhutas Jasikevicius.