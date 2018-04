Jasikevičius lubab veelgi vägevamat mängu

Žalgiris oli ainus meeskond, kes suutis euroliiga veerandfinaalide avamängudes võõrsil võita. Kreeka suurklubi Olympiacos alistati lisaajal 87 : 78. „Olen mängijate üle uhke, et nad kohtumise alguses kaotusseisu jäädes ei murdunud,” sõnas Jasikevičius. „Samas teame, et poolfinaali jõudmiseks peame oma mängu parandama. Me polnud veel lähedal sellele, milleks tegelikult võimelised.”