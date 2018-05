Jasikevičius: jumal tänatud, et ma ei pea Obradovići vastu üksi minema

"Meie jaoks on kõige tähtsam keskenduda oma mängule - sellele, mida meie oleme valmis ja suutelised tegema. See on lihtsalt veel üks mäng, mida me proovime võita. Mõistagi on kogu see õhkkond tavalisest erinev ja meestel närvipinge suurem. Aga oleme valmis ja teame neid asju, kus saame vastaseid rünnata ja neid ära karistada," lisas leedukas.



Fenerbahçe - Žalgirise mäng algab täna kell 19, Real - CSKA alustavad kell 22.



