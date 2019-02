Jasikevicius ajakirjanikele: tooge mulle raha trahvi maksmiseks ja me räägime kohtunikest

Žalgiris kaotas võõrsil Barcelonale 72:78 ning kohtumise viimastel minutitel oli päris mitu momenti, kus kohtunikud külalistele külma tegid.

Teema ei jäänud mõistagi puudutamata ka mängujärgsel pressikonverentsil, kus Jasikevicius vastas elutargalt. "Te ju teate reegleid," sõnas ta meediale. "Ma ei taha maksta niisama, mitte millegi eest. Tooge mulle raha trahvi maksmiseks ja me räägime kohtunikest."

Sarunas Jasikevicius on refs decisions in Barcelona-Zalgiris game: “You know the rules. I don’t want to pay money for nothing. I don’t understand why are you asking me about this. Bring money (for the fine) and I will tell you everything.”