Himki peatreener solvunult: maksin klubile 540 000 eurot ja ikka käitutakse minuga matslikult

Moskva oblasti Himki korvpallimeeskonna peatreener Georgios Bartzokas võttis hirmsat moodi südamesse viimatist külaskäiku Krasnodari, kus Himki kohtus VTB Ühisliiga mängus kohaliku Lokomotiv Kubaniga.

Teadupärast juhendas Bartzokas kaks hooaega tagasi Lokomotiv Kubani ja tegi seda väga edukalt. Meeskond jõudis tema juhendamisel Euroliiga Final Fouri. Ent vaid ühe hooajaga koostöö piirduski, sest kreeklane lahkus üsnagi ootamatult Barcelona ridadesse.

Kui Bartzokas ise lahkumises midagi halba ei näe, siis paistab, et osadel Krasnodari klubiga seotud inimestel jäi midagi kripeldama. Kreeklase ärritamiseks pandi sel korral saali üles plakat, kuhu oli kirjutatud: "Kuidas Barcelonas ilm on?".

Pärast kohtumise lõppu kui Himki oli lüüa saanud 78:93 ütles saali kommentaator kreeka keeles "Head aega, kodanik Bartzokas."

Need kaks seika ajasid kreeklase endast välja. "Selline suhtumine minu aadressil oli väär ja mittesportlik. Kui klubi on otsustanud mind niimoodi kohelda, siis see pole minu, vaid nende probleem," puistas Bartzokas ajakirjanikele südant. "Kõik teavad miks ma lahkusin klubist, ma ei saanud siia tuua oma perekonda. Pidin klubile lahkumise eest maksma kompensatsiooni 540 000 eurot ehk teisisõnu töötama mingi aja tasuta. Ainus, mida ma vastu soovisin, oli austus, ei midagi muud."