Kaunase Žalgiris kaotas korvpalli Euroliigas kodus otsesele konkurendile Istanbuli Anadolu Efesile 68:76. Leedu klubi pääs play-off'i on nüüd vaid teoreetiline ega sõltu ainult neist endast.

Võitjate parim oli Jayson Granger 25 punkti ja 8 lauapalliga, 13 silma lisas Derrick Brown, 12 lauda noppis Tyler Honeycutt. Žalgirise eest viskas Lukas Lekavicius 11 ja Edgaras Ulanovas 10 punkti.

Avapoolajal suurepärast visketabavust näidanud Žalgiris haaras vaheajaks 44:41 eduseisu, kuid ülejäänud 20 minutit visati kaheseid vaid 22-st 7 ja kolmeseid 9-st 1, mis lubas Efesil mäng viimastel minutitel hõlpsasti enda kontrolli alla saada.

Žalgiris oli enne viimast veerandaega vaid 59:60 taga ja juhtis 4.53 enne lõppu 68:65, kuid püssirohtu leedukatel otsustavateks minutiteks enam ei jagunud. Sealt maalt algas Efesi 11:0 lõpuspurt.

"Õnnitlused Efesile. Lõpuks suutsid nemad mängu mingil põhjusel ära otsustada. Võibolla mängib rolli atleetlikus, võibolla kogemused. Usume, et suudame siiski play-off'i jõuda ja jätkame võitlemist," ütles Žalgirise peatreener Sarunas Jasikevicius.

Efesi loots Velimir Perasovic: "Teadsime, et kui suudame lauda kontrollida, püsime mängus. Nad said esimesel kahel veerandajal liiga lihtsaid korve, aga samas viskasid lõpus ka väga lihtsaid viskeid mööda, mis on nii tähtsa mängu puhul normaalne. Meil on edasipääsuks head võimalused, aga miski pole veel otsustatud."

Kolm vooru enne põhiturniiri lõppu jääb Žalgiris kaheksandat kohta hoidvast Anadolu Efesist maha kolme võiduga, üheksandal kohal asuv Darüssafaka Dogus on ühe võidu kaugusel. Edasipääsuks peaks Žalgiris kõik järele jäänud kohtumised võitma ja lootma konkurentide ebaõnnele.

