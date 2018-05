FOTO | Žalgirise peatreener nimetati Kaunase linna aukodanikuks

Alates 2016. aasta jaanuarist meeskonna eesotsas olev "Šaras" on suutnud sportlikus plaanis lühikese ajaga teha imet. Euroliiga kontekstis tagasihoidliku eelarvega meeskonna viia kahe aastaga Euroopa klubikorvpalli kõige teravamasse tippu.

Pälvida 42-aastaselt aukodaniku tiitel pole kindlasti tavapärane. Aga Jasikevičius on nähtus omaette, isegi korvpalliusku Leedus.

#Zalgiris head coach Sarunas #Jasikevicius was announced as the Honorary Citizen of Kaunas city today. The city council of #Kaunas granted the title unanimously! Congratulations, #Saras!!! pic.twitter.com/kA3TNlCmNF— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 29, 2018