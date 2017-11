FOTO | Saali tunginud pisargaasi tõttu tuli Euroliiga kohtumine korraks katkestada, kuid Olympiacos võttis lõpuks ikkagi oma

Korvpalli Euroliigas teenis võidulisa Piraeuse Olympiacos, kes alistas koduväljakul 85:59 Belgradi Crvena Zvezda. Kolmandal veerandajal tuli matš viieks minutiks katkestada, kuna väljaspool saali oli kasutatud pisargaasi ja see tungis ka halli. Nii oli kohati hingamine raskendatud nii mängijatel kui ka pealtvaatajatel.

Mängulises mõttes väga suurt intriigi aga ei tekkinud ning Olympiacos noppis kindla võidu. Kreeklaste kasuks viskasid Hollis Thompson 14 ning Nikola Milutinov 13 punkti. Läti koondise mängujuht Janis Strelnieks panustas 9 punkti ja 5 resultatiivse sööduga. Kaotajate kasuks viskas Taylor Rochestie 20 silma.

Olympiacos on tabelis kuue võidu ja kahe kaotusega teine. Sama skoor on ette näidata ka esikohal oleval Moskva CSKA-l. Belgradi klubi on kahe võidu ja kuue kaotusega viimane ehk 16.

Kõik reedesed Euroliiga kohtumised:



Moskva CSKA – Istanbuli Fenerbahce 93:95

Piraeuse Olympiacos – Belgradi Crvena Zvezda 85:59

Milano Olimpia Armani – Brose Bamberg 71:62

FC Barcelona Lassa – Valencia Basket 89:71