FC Barcelona soovib soomlasest lahti saada

Euroopa korvpalliasjadega suurepäraselt kursis oleva ajakirjaniku David Picki väitel soovib FC Barcelona korvpallimeeskond sel suvel soomlase Petteri Koponeni meeskonnast minema saata.

30-aastasel soomlasest tagamängijal kehtib uuel hooajal veel 1,1 miljoni euro suurune leping, ent Barcelona on hetkel läbirääkimistes, et see leping varajaselt lõpetada ning pallur mõne muu klubi ridadesse saata.

Alates 2016. aastast Barcelona ridades mänginud Koponen sai lõppenud hooajal Euroliigas platsile keskmiselt 20 minutiks ning tõi selle ajaga 7,9 punkti.

Eilses kontrollmängus Eesti koondise vastu viskas Koponen kaheksa silma ning jagas viis korvisöötu.