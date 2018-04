Euroopa parima klubi treener: tegime revolutsioonilise sammu, me ei kuluta raha niisama

Kreeklane Dimitrios Itoudis on kolm hooaega jutti tüürinud Venemaa tippklubi CSKA Ühisliiga võiduni ja Euroliiga nelja tugevama finaalturniirile. Kahe aasta eest tuldi Euroliiga meistriks.

Kõrgeimad sihid on mõistagi seatud ka tänavu kevadeks. CSKA-s teisiti ei saa. Nende eelarvet peetakse Euroopa klubide omadest suurimaks: 42–45 miljonit eurot. Ent Itoudis peab rahast olulisemaks ideesid ja meeskonna ühtsust.

Dimitrios Itoudis, kuidas on töötada meeskonnaga, kuhu klubi on võimeline ostma iga mängija, keda vaid soovitakse? Olgu, te ei suuda osta LeBron Jamesi, aga vihjest saate kindlasti aru.

Soovitan nüüd ajakirjanikel maha istuda ja teha uurimistööd eelarvete kohta. Tuleb minna analüüsiga sügavamale, et aru saada, mis Euroopa klubikorvpallis toimub.

Neil 16 meeskonnal, kes mängivad Euroliigas – ja ma paneksin siia ritta ka mõned EuroCupi klubid –, on CSKA-ga võrreldavad eelarved. Venemaa ja Türgi klubidel on hoopis teine maksusüsteem kui Euroopa Liidu riikide meeskondadel. CSKA-l kulub maksudele ja eri lõivudele hooaja jooksul üle 12 miljoni euro. Meie eelis seisneb kindlates toetajates, kes igal juhul garanteerivad eelarve täitumise.

Alates minu esimesest tööpäevast CSKA-s pole kordagi isegi jutuks tulnud, et hakkaksime looma meeskonda, millel on kõige kallim hinnasilt ja mis koosneb kõige kõvematest tähtedest. Ei ole võimalik luua 12 supertähest koosnevat meeskonda. Vaja on konkreetseid ideid ja rollide jaotust meeskonnas. Omavahel tuleb sobitada erinevaid persoone ja karaktereid.