Euroliiga tippklubi peatreener: Euroopas mängitakse parimat korvpalli, NBA-s toimuvat ei saa korvpalliks nimetada

"Kui sa tahad korvpallis mängu rütmi muuta, tuleb alustada kaitsest, mitte rünnakust," vahendas Eurohoops Pesici sõnu. "Alles siis saad võtta ründes initsiatiivi üles ning hakata kontrollima mängu käiku. Just niimoodi mängitakse Euroopas korvpalli. See erineb NBA-st, mida ei saa korvpalliks pidada."

"Igal hommikul või õhtul on näha NBA-s tulemusi nagu 129:119, 122:120, 120:115 ja nii edasi," jätkas 69-aastane serblane. "Kõik tähistavad seda ning kõik on õnnelikud. Maailma parimat korvpalli mängitakse siiski Euroliigas."

"Euroliigas saab näha kõike," lisas Pesic. "Siin on näha head kaitset, rünnakut, taktikat, kolmepunktiviskeid ja loovat mängu. Ühesõnaga kõike. Erinevus NBA-ga kuni siiamaani oli see, et me ei suutnud korvpalli Euroopas rahvale nii hästi peale müüa."

Barcelona alistas eile õhtul 90:85 Milano Olympia Armani ning asub kümne võidu ja seitsme kaotusega Euroliigas kuuendal kohal.