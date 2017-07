Euroliiga staartreeneri poeg tegi ilma U20 EM-il

Iisraeli koondises mängujuhi positsioonil tegutsenud Tamir juhtis EM-il ülivõimsalt resultatiivsete söötude edetabelit. Ta andis keskmiselt 10,1 korvisöötu mängus, mis märgib selle vanuseklassi kõigi aegade rekordit.

Teine oli sel EM-il söötude edetabelis leedulane Laurynas Beliauskas ja seda 6,3 sööduga mängu kohta.

Klubikorvpalli mängib Blatt juunior alates käesolevast suvest Iisraeli kõrgliiga klubis Holoni Hapoel. U20 EM-il jõudis Iisrael finaali, kus jäädi alla võõrustajatele 56:65.

Tamir Blatt, son of David Blatt, set FIBA U20 all-time record in assists with 10.1. He doubled a young Milos Teodosic 5.4 a decade ago.— David Pick (@IAmDPick) July 23, 2017