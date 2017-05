Euroliiga šeff: me ei kavatse oma kalendris koondisemängudega arvestada

Korvpalli Euroliiga tegevjuht Jordi Bertomeu kinnitas, et Euroopa tippmeeskonnad ei kavatse oma pallureid hooaja keskel FIBA korraldatavatele MM-valikmängudele lubada.

FIBA otsustas hiljuti koondisemängud paigutada muuhulgas ka novembrisse, kui suurtes klubiliigades hooaeg samal ajal käib. Kui NBA oli juba varem välja öelnud, et nemad ei kavatse selleks ajaks oma graafikus pausi teha, siis nüüd on ka Euroliiga võtnud ametliku seisukoha, et koondisemängudele vilistatakse.

"Nii NBA kui ka Euroliiga hoiak selles küsimuses kujunes juba tükk aega tagasi," sõnas Bertomeu. "Meil oli poolteist aastat tagasi koosolek, kus meeskonnad otsustasid, et nad ei võta FIBA uuest projektist osa. Oleme siiani samal seisukohal. Juulis tuleb meil uus koosolek, kus arutame uue hooaja kalendrit ning võib-olla saame Eurocupiga aidata, kuid Euroliigaga on see praktiliselt võimatu. See ei saa olla meie probleem, probleem on sellel, kes on loonud sellise absurdse mängukava, kust ei saa parimad mängijad osa võtta."

"Fänne ei saa petta," jätkas Bertomeu. "Hispaania meeskond on Hispaania meeskond ning seda tuleb austada. MM-i valikmängud peaksid olema korraldatud selliselt, et kõik saaksid seal osaleda ja oma parimas koosseisus esineda. Siiamaani pole seda tehtud. See võistlus kaotab juba algusest peale oma väärtuse. Oleme seda neli aastat rääkinud ning alternatiive välja pakkunud, kuid tundub, et teine pool ei taha neid kuulda võtta."