Euroliiga resultatiivseim mängija otsib endale uut koduklubi

Eelmise hooaja Euroliiga suurim korvikütt Keith Langford otsib endale uut kosilast, sest soovib lahkuda Kaasani Unicsist.

33-aastane Langfordil on Unicsiga veel seotud järgmise hooaja lõpuni, kuid ameeriklane Venemaal enam mängida ei soovi. Allikate sõnul on Unics valmis 1,8 miljonit eurot väärt lepingut lõpetama.

Euroliigas keskmiselt 21,75 punkti visanud Langfordi peamiseks probleemiks klubis on see, et meeskond lõpetas hooaja eelviimastena ning järgneval hooajal mängivad hoopis Euroliiga asemel EuroCupil.

Meedia andmetel on Langfordist huvitatud Panathinaikos ja Valencia, kuid pole välistatud, et ta liitub vana koduklubi Maccabiga.