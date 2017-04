Euroliiga punktikuningas Juan Carlos Navarro jõudis esimesena ümmarguse tähiseni

FC Barcelona korvpallimeeskonna veteranist tagamängija Juan Carlos Navarro jõudis neljapäeval esimese Euroliiga mängijana ümmarguse tähiseni: nimelt täitus 36-aastasel palluril Euroopa tippsarjas 4000 punkti.

Ümmargust verstaposti ei saanud Navarro aga võiduga tähistada - Barcelona langes võõrsil lisaajal Fenerbahcele tulemusega 65:68. Hispaanlase isiklikule kontole jäi lõpuks neli silma.

Navarro järel on Euroliiga kõigi aegade punktitabelis Kreeka legend Vassilis Spanoulis, kes on visanud 3276 punkti. Ülejäänud mehed pole täis saanud kolme tuhandetki - kolmandal kohal oleva Marcus Browni arvel on 2739 silma.

Navarro on esikohal ka mängitud mängude arvestuses - pika karjääri jooksul on mehel neid Euroliigas kogunenud 318.