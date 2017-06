Euroliiga meister sõlmib Euroopa klubikorvpallis rekordilise tehingu

Paari nädala eest esmakordselt Euroopa tugevaima korvpallisarja Euroliiga meistriks kroonitud Istanbuli Fenerbahce sõlmib Dogus grupiga 45 miljoni euro suuruse sponsorlepingu.

Sellest andis avalikkusele teada kireva taustaga klubi president Aziz Yildirim, kes sõnas, et kõik on kokku lepitud, paberilt on puudu vaid allkirjad. Varasemalt oli Dogus grupp Istanbuli Darüssafaka suurtoetaja.

64-aastane Yildirim on Fenerbahce presidendina tegutsenud üheksa aastat ja selle sees ka vangi mõistetud. Teda süüdistati koos mitmete teiste Türgi suurklubide juhtfiguuridega kokkuleppemängude organiseerimises. Yildirim veetis reaalselt trellide taga (Metrise vanglas) enam kui aasta.

Mineviku hämarad vahejuhtumid aga ei sega Yildirimi allkirjastamast Euroopa klubikorvpalli rekordilist tehingut. Kolme aastane leping toob klubile sisse 45 miljonit eurot ehk 15 miljonit aastas. "See summa on umbes pool meeskonna aastasest eelarvest," teatas Yildirim. "Tänavu tõi korvpallimeeskonnaga seonduv sisse 12 miljonit eurot, ülejäänu tuli sponsoritelt juurde leida," lisas klubi president.

Värskelt Leedu meedias avaldatud andmete põhjal oli Fenerbahce tänavune eelarve 23 miljonit eurot. Tulevaks hooajaks on seega ette näha eelarve kasvu. Ikka selleks, et püsida kõrges mängus ja võita trofeesid.

Euroliiga klubide eelarved hooajal 2016-2017 (miljonites eurodes):

Moskva CSKA – 35

Madridi Real – 27

Fenerbahce – 23

Barcelona – 21

Darüssafaka – 20

Milano Armani – 19

Anadolu Efes – 18

Panathinaikos – 14

Olympiakos – 12,5

Galatasaray – 12

Baskonia – 11,5

Tel Avivi Maccabi – 11

Kaasani Unics – 10,5

Bamberg – 8,5

Kaunase Žalgiris – 8

Crvena Zvezda – 5