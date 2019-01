Euroliiga liider jäi tähtmängijast ilma

Vesely käis põlveoperatsioonil ning esialgsetel andmetel kulub tal taastumiseks vähemalt 5-6 nädalat, kirjutab korvpalliportaal Sportando.

Fenerbahce on tänavu võitnud Euroliigas 20-st mängust 18 ning edestab oma lähimat ohustajat Madridi Reali kahe võiduga. Suurepärases hoos Vesely on toonud keskmiselt 14,37 punkti (liiga 5. näitaja) mängu kohta. Ühtlasi on ta liiga liider efektiivsuskoefitsiendi (21,21) ja vaheltlõigete (1,74) osas.