Euroliiga klubi sõlmis leedulasega pika lepingu

Itaalia ainus Euroliiga meeskond Milano Olimpia Armani sõlmis värskelt 3-aastase lepingupikenduse leedulasest keskmängija Arturas Gudaitisega.

2015. aasta NBA drafti teise ringi valik (Philadelphia 76ers) on Kaunase Žalgirise korvpallikooli kasvandik, Milano ridadesse jõudis Gudaitis mullu septembris. 24-aastase ja 208cm pika mängumehe sooritused on olnud sedavõrd veenvad, et klubi juhid otsustasid juba hooaja keskel pikemaks ajaks käed lüüa.

Gudaitis on Euroliigas Milano eest kaasa teinud 22 kohtumist ja alati sekkunud vahetusest. Tema keskmised näitajad - 20 minutit, 9,8 punkti (visketabavus väljakult 72,9 protsenti!) ja 5,7 lauapalli.

Täna kohtub Milano koduväljakul Istanbuli Anadolu Efesiga.