Euroliiga klubi on sunnitud vahetama koduväljakut

Nelja kodumängu jooksul on vastasmeeskondadelt tulnud mitmeid kaebusi, et väljak läheb kohtumise käigus libedaks ja see põhjustab libastumisi ning seeläbi vigastusi.

Euroliiga inimesed on olukorda inspekteerinud juba kuu aega ja jõudnud järeldusele, et puudused eksisteerivad ning kuni nende kõrvaldamiseni meeskond samas saalis enam mängida ei tohi.

Senisest neljast kodumängust on Gran Canaria võitnud kaks, alistades teises voorus Barcelona 87:86 ja viimatises seitsmendas voorus Tel Avivi Maccabi 84:78.

Kus meeskond järgmise kodumängu peab, on veel teadmata. Järgmine kodumäng terendab ukse ees juba 22. novembril ja vastaseks on Müncheni Bayern.