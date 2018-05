Euroliiga klaaris olukorra: kohtunikud toimisid Himki-CSKA skandaalsel mängul õigesti

Moskva oblasti Himki korvpallimeeskond sai kauaoodatud vastuse Euroliiga juhtkonnalt. Paksu verd tekitanud Himki-CSKA veerandfinaalseeria neljanda mängu kohta esitas Himki ametliku protesti ning soovis üksikasjalikku selgitust, miks mõned sekundid enne kohtumise lõppu neile kahjulikult mäng peatati.

Euroliiga võttis ametlikud selgitused kõikidelt osapooltelt, kes kõnealuses mängus vaidlust tekitanud olukorraga seotud olid - kohtunikud, lauakohtunikud, treenerid ja mängijad.

Selgituste analüüsil oli järeldus ühene: kohtunikud tegutsesid mängu kinni pidades igati reeglitega kooskõlas.

20,7 sekundit enne normaalaja lõppu näitas Himki mängija Tyler Honeycutt lauakohtunikele, et soovib vahetust. Kuna vahetuse soovi hilisemalt ei tühistatud, andis laud esimesel võimalusel (5,1 sekundit enne lõppu) sireeniga märku, et Himki tahab vahetada. Väljakukohtunikud reageerisid sireenile pisut hilinenult, põhjusel, et suures lärmis polnud sireeni piisavalt hästi kuulda. Reeglitele tuginedes mäng peatada tuli. Videokorduse ülevaatamisel mänguaeg taastati ja Himki sai rünnakuvõimaluse. Vahetusest küll loobuti, aga see ei muuda seika, et vahetuse soov oli varasemalt lauakohtunikele edastatud.