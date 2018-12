Euroliiga karistas väljaütlemiste eest kolme klubi peatreenerit

Nii Moskva CSKA loots Dimitris Itoudis, Tel Avivi Maccabi juhendaja Ioannis Sfairopoulos kui Istanbuli Anadolu Efesi peatreener Ergin Ataman said karistada ühel ja samal põhjusel. Neile kõigile heideti ette mängujärgseid väljaütlemisi, mis tõid kaasa 5000 eurose rahatrahvi. Lisaks said kõik hoiatuse, et kui midagi sarnast veel kordub, on lisaks rahalisele karistusele soolas ühemänguline juhendise keeld.

Itoudisele heideti ette kommentaare pärast kohtumist Piraeuse Olympiakosega (1.nov), Sfairopoulosele sõnavõtte pärast lahingut Istanbuli Darüssafakaga (6. dets) ja Atamanile kriitilisi märkusi pärast allajäämist Madridi Realile (7. dets).