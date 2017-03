Venemaa klubi oli veerandfinaalis kahel korral parem kodusest konkurendist Peterburi Zeniidist. Poolfinaalis läheb Lokomotiv-Kuban kokku hispaanlaste Malaga Unicajaga, kes play-off seeria otsustavas kolmandas mängus alistas võõrsil Saksamaa hiiu Müncheni Bayerni 74:69.

Teise poolfinaalpaari moodustavad Valencia Basket ja Jeruusalemma Hapoel. Kui Iisraeli klubi sai veerandfinaalis hakkama kahe mänguga, siis Valencia vajas edasipääsuks maksimaalset kolme kohtumist. Otsustavas mängus alistati koduväljakul Moskva oblasti Himki 92:76.

Poolfinaalseeriad kestavad samuti kahe võiduni.

Check out the highlights from @valenciabasket vs. @Khimkibasket (92-76) #7DAYSEuroCup pic.twitter.com/hNRCFmpxqg