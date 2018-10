Ekskalevlane tegi EuroCupi sarjas Venemaa tippklubi vastu kõva mängu

Gdynia kohtus koduväljakul Venemaa tippklubi Krasnodari Lokomotiv Kubaniga. Vastu tuli võtta kaotus 73:80. Upshaw oli 15 punktiga kodumeeskonna resultatiivseim, lisaks sai ta kätte 9 lauapalli ja tegi 3 viskeblokeeringut.

Krasnodari tulemuslikum oli 17 punktiga kaks hooaega NBA-s Brooklyn Netsis pallinud Isaiah Whitehead.

Kalevist lahkumise järel on Upshaw mänginud Liibanonis, Iraanis, Venezuelas ja nüüd siis Poolas.

Türgi klubi Bursa Tofase ridades käis eile hilisõhtul EuroCupi mängus väljakul ka Demonte Harper. Samuti ekskalevlane. Tofas kaotas võõrsil Berliini Albale 91:107, mäng anti käest viimase veerandajaga.

Harper oli kaotajate resultatiivseim 20 punktiga, visked väljakult 8/10. Tema arvele kogunes ka 3 korvisöötu ja 3 lauapalli.

