Eesti vilemees on ametis Maccabi - Himki mängul

Tel Avivi Maccabi (3/9) ning Moskva oblasti Himki (4/8) vahelises mõõduvõtus on vilemehena ametis Rain Peerandi. Temaga koos teenindavad mängu Euroopa ühed hinnatumad korvpallikohtunikud, itaallane Luigi Lamonica ja serblane Milivoje Jovcic.

Tel Avivis pannakse pall mängu Eesti aja järgi kell 21.05.

Ülejäänud vastasseisudes kohtuvad: Istanbuli Darüssafaka (1/11) - Kaunase Žalgiris (5/7) ; Milano Armani (6/6) - Müncheni Bayern (6/6) ; Madridi Real (10/2) - Ateena Panathinaikos (6/6).

