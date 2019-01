Eesti vilemees hoiab ohje Euroliiga liidri ja Bayerni vastasseisus

Eestlane on koos sloveen Saša Pukli ja hispaanlase Emilio Pereziga ametis kohtumises Müncheni Bayern - Istanbuli Fenerbahce. Türgi klubi on Euroliiga liider, Bayern hoiab hetkel seitsmendat positsiooni.

Mõne päeva eest 35. sünnipäeva tähistanud Peerandile on see käesoleval hooajal kuuendaks Euroliiga kohtumiseks. Huvitava faktina saab lisada, et Peerandi teenindas ka samade meeskondade esimest omavahelist kohtumist novembrikuus Istanbulis. Siis jäi peale Fenerbahce 88:84.

Euroliiga tänased mängud:

Himki - Žalgiris (algus 19.00)

Olympiakos - Barcelona (21.00)

Bayern - Fenerbahce (21.30)

Baskonia - Maccabi (21.45)

Siim-Sander Vene ja Gran Canaria kohtuvad homme koduväljakul Milano Armaniga.