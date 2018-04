DELFI VIDEO | Brandon Davies: anname endast parima, et fännid enam Kreekasse sõitma ei peaks!

Kaunase Žalgirise eilses 80:60 võidumängus Olympiakose üle meeskonna parimana 18 punkti visanud Brandon Davis tänas kodupublikut, kes neile Kreeka klubi alistamiseks kõvasti lisaenergiat andis.

"Meie fännid on kogu hooaja fantastilised olnud ja meile lisatõuke andnud. Nad olid ka täna väga valjud ja väärivad kiitust. Kasutasime nendelt saadud energiat oma mängus ja andsime ka neile energiat tagasi. Üritame oma töö järgmises mängus ära teha, et nad ei peaks enam kuhugi sõitma," lausus ameeriklane Leedu Delfile.

"Üritasime agressiivselt peale tulla ja domineerida, et koduväljakut kaitsta. Saime vastase survestamisega hästi hakkama," ütles Davies mängu kohta. "Üritasime takistada neil tegemast asju, milles nad head on. Nad said sellega küll kohati hakkama, aga meie kaitse väärib täna suurt tunnustust."

Daviese sõnul peitus seeria teise ja kolmanda mängu suurim vahe õiges meeleseisundis: "Kõik olid rohkem keskendunud. Pidimegi olema, sest see oli suur mäng. Nüüd peame keskenduma järgmisele, mis on veelgi suurem."

Enda resultatiivse mängu kohta ütles Davies: "Kindlasti on mul palju enesekindlust, aga suur osa sellest tuleb tänu mu tiimikaaslastele. Nad leiavad mind ja ma panen palli lihtsalt korvi. Mängujuhid tekitavad mulle kergeid viskekohti. Ma teen lihtsalt oma tööd ja annan endast parima."

Veerandfinaalseeria neljas kohtumine toimub Kaunases homme.