DELFI FOTOD | Uskumatu saavutus: Žalgiris alistas taaskord Olympiacose ja jõudis Euroliiga Final Four'i!

Žalgirisele tõid otsustavas mängus Kevin Pangos 21 ja Edgaras Ulanovas 20 punkti. Axel Toupane lisas veel 11 silma. Olympiacose kasuks viskasid Vassilis Spanoulis 19, Janis Strelnieks 17 ning Kostas Papanikolaou 15 punkti.

Žalgiris haaras mängus eduseisu juba avaveerandil. Poolajaks suudeti eduseis paisutada juba korralikuks ning 20 minuti järel juhiti 51:37. Viimase veerandaja eel oli edu aga juba 78:56. Viimasel veerandajal hakkas leedulaste eduseis aga sulamaga, kuid lõpus oldi siiski kindlad ja nopiti vajalik võit.

Žalgiris kohtub poolfinaalis nüüd tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahcega.

Kaunase Žalgiris - Piraeuse Olympiacos

https://twitter.com/luka7doncic/status/989580843634102272

https://twitter.com/EuroLeague/status/989581484729217024

https://twitter.com/EuroLeague/status/989581829115207691

Žalgiris võidab 101:91. Žalgiris on Euroliiga finaalturniiril!!!

98:86 - Toupane tabab kaks vabaviset!

Pangos tabab kaks vabaviset. Tal on koos 21 silma. Žalgiris juhib 96:86.

Papanikolaou saab ebasportliku ja seejärel tehnilise. Lõpuni 40 sekundit. Pangos vabaviskejoonele.

Spanoulis tabab kaks vabaviset - 93:86.

Davies saab viienda vea, Spanoulis vabaviskejoonele.

1.13 lõpuni. Žalgiris juhib 93:84.

Mõlema meeskonna pingile antakse tehniline viga!

https://twitter.com/bczalgiris/status/989578484900122624

Pangos lisab kaks vabaviset - 93:80 leedulastele.

Olympiacos saab punkte juurde - Žalgirise edu on 91:80. Lõpuni 1.50.

3.08 lõpuni.

White paneb kolmese 91:76. Kas see oli nüüd korv, mis tõi võidu?

3.29 lõpuni. Žalgirise edu 88:76.

Toupane saab tehnilise. Strelnieks tabab kaks vabaviset, kuid õnneks midagi hullemat ei juhtu.

Žalgiris on suutnud natuke edu suurendada - 88:73.

Pangos tabab kaks vabaviset. Žalgiris saab korraks kergemalt hingata - eduseis 85:71.

Wiltjer paneb nüüd veel ka kolmese ja Žalgirise edu on ainult 83:71. Mängu lõpuni 6.03. Žalgiris võtab aja maha.

Nüüd teeb lätlane Strelnieks leedulastele paha. Žalgirise edu on 83:68.

Olympiacos saab kaks korvi järjest ning Žalgirise eduseis on 17 punkti. Jašikevicius võtab kohe aja maha. Kohtumise lõpuni 7.46.

Toupane paneb kolmese. Olympiacose tavapärasest kõvast kaitsest ei ole midagi järel.

https://twitter.com/bczalgiris/status/989572486189715456

Žalgiris juhib kolmanda veerandaja järel 78:56!

Žalgirise leeris tabab White rünnaku viimasel sekundil.

Strelnieks vähendab kaugviskega kaotusseisu.

Ulanovast ei peata enam miski - nüüd kolmene ja koos on tal juba 20 silma. Žalgiris juhib 76:53. 1.52 kolmanda veerandaja lõpuni. Olympiacos võtab aja maha.

Ulanovas paneb hullu - veel kaks punkti leedulaselt.

Ulanovas lisab veel kaks tabavat vabaviset ja Žalgirise edu on juba 20 silma. Žalgirise liider Kevin Pangos saab pingil rahulikult puhata.

Ulanovas lisab kahest vabaviskest ühe. Olympiacos võtab aja maha. 3.22 kolmanda veerandaja lõpuni.

Kavaliauskas tabab kahese ning lisab veel ka vabaviske! Žalgirise edu juba 68:51.

65:51 Žalgirisele. Mõlemad pooled hiilgavad kaugvisetega. 4.18 kolmanda veerandaja lõpuni.

6.22 kolmanda veerandaja lõpuni. Žalgirise edumaa püsib - 59:45.

Algas teine poolaeg.

https://twitter.com/bczalgiris/status/989563761173377024

Avapoolajal tõid Žalgirisele Kevin Pangos 10 ning Vasilije Micic ja Edgaras Ulanovas 9 punkti. Olympiacose edukamad on olnud Jamel McLean, Vassilis Spanoulis ja Brian Roberts 7 silmaga.

Teine veerandaeg läbi! Žalgiris juhib poolajaks 51:37!

Jankunas tabab kaks vabaviset.

46:31 Žalgirisele. 2.50 teise veerandaja lõpuni. Jankunas vabaviskejoonele.

https://twitter.com/EuroLeague/status/989560066356449282

https://twitter.com/EuroLeague/status/989550946891026435

https://twitter.com/EuroLeague/status/989558451658526720

Milaknis ja Ulanovas hullavad. Žalgirise edu 41:27. Publik teeb Kaunases põrgulärmi!

Udrih paneb raske viske taas sisse. Olympiacos võtab aja maha.

Jankunas surub palli korvi ning Žalgiris saab veidike suurema edu - 33:27.

Strelnieksi tabava viske järel on Žalgirise eduseis ikka veel napp.

Üks punkt võetakse siiski Olympiacoselt ära. Selgus, et viimane oli siiski kahene.

Papapetrou tabas eelviimasel sekundil raske kaugviske.

Avaveerandi järel on seis viigis!

2.30 avaveerandi lõpuni. Žalgirise edu on viis punkti. Mängulises plaanis on seis veidike võrdsustunud.

Pangos vastab aga kiirelt kaugviskega.

Olympiacos on ka veidike paremini mängu sisse saanud ning Žalgirise edu on 18:13.

Spanoulis vastab kaugviskega.

Olympiacos on sunnitud aja maha võtma. 5.33 avaveerandi lõpuni.

Micic paneb veel ühe kolmese.

Nüüd kaugvise Micicilt.

Žalgirise liider Kevin Pangos laob kaugviske korvi. Jankunaselt resultatiivne sööt.

7.00 avaveerandi lõpuni.

Kreeklased jõuavad viigini.

Jankunas lisab kaugviske ja rahvas hullub!

Pangos avab kohtumise skoori ja viib Žalgirise juhtima.

Mäng on alanud!

Hümnid on lauldud! Meeskonnad on mänguks valmis!

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/fotod-kaunase-zalgiris-surus-kodus-olympiakose-selili-ning-on-final-fourist-vaid-uhe-voidu-kaugusel?id=81879589