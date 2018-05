DELFI BELGRADIS | Pablo Laso kiitis kogu meeskonda, aga eriliselt ühte meest

Hooaeg tervikuna on Reali jaoks kulgenud raskelt, kuna on olnud palju vigastusi. Viltu hakkas kiskuma kohe augustis, kui Sergio Llull sai raske põlvetrauma. "Arvan, et detsembris ei uskunud keegi, et me võiks jõuda sinna, kus praegu oleme. Gustavo Ayon oli kolm kuud eemal, Anthony Randolph samuti kolm kuud väljas. Oleme pidanud kogu aeg tiimi ümber ehitama. Ja hooaeg algas Sergio Llulli põlvevigastusega augustis. Meeskond tuli raskustest läbi ja see on teinud meid ühtsemaks ja tugevamaks."

Loe veel