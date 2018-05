DELFI BELGRADIS | Keegi ei tea palju Žalgirise fänne tribüünidele tuleb

Küsimusele: "Kui palju Leedu korvpallifänne Belgradi tuleb?" ei osanud ta vastata. Pakkus vahemikku 2000 - 5000. Tal endal olid piletid tribüünidele olemas, muretsetud Leedu Korvpalliliidu kaudu. Eeldatavat fännide arvu ei osanud öelda ka ajakirjanikud. Kõlas pakkumine 2000 - 2500. "Number võib olla ka suurem, sest on kuulda, et paljud välismaal elavad leedulased on samuti võtnud nõuks Final Fourile tulla," kõlas selgituseks.

Fakt on see, et Žalgiris Final Fouril mängib ja Leedu on igas mõttes suurte inimjõududega kohal. Poolfinaal tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahcega saab olema vägev. Erakordsele sündmusele saabub ka riigi president Dalia Grybauskaitė. Ta külastab tänast poolfinaali ning annab ajakirjanikele pressikonverentsi.

Žalgirise ja Fenerbahce kohtumine algab Eesti aja järgi kell 19, Delfi vahendab sündmusi tekstipõhise otseblogina kohapealt.

