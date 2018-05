DELFI BELGRADIS | Habemega lugu. Reali peatreener oli valmis Obradovici tapma

Željko Obradovic on kui Euroopa korvpalli vaarisa. Hakates mängijate või treenerite tausta uurima, jõuab järg mingil momendil ikka ja jälle legendaarse Obradovicini.

58-aastase serblase teenetelehel on peatreenerina 17 Euroliiga Final Fouri ja koos homsega 12 finaali. See on terve ajajärk, epohh.

Madridi Reali loots Pablo Laso mängis Obradovici käe all Madridi Realis aastatel 1995 - 1997. Finaali eelsel pressikonverentsil uuriti Laso käest, mis oli peamine, mida ta sellest koostööst endale talletas.

Laso vastas: „Raske on välja tuua ühte konkreetset asja. Minu jaoks oli see päev päeva kaupa õppimine. Õppisin asju, mis tundusid algul isegi rumalad, aga päeva lõpuks need töötasid. Oli suur vedamine, et sain Obradovici juhendamisel mängida. Kasutan päris palju nõkse, mida toona õppisin, praegu treenerina."