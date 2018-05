DELFI BELGRADIS | CSKA president Vatutin: olen väga pettunud, aga mis juhtus, ei tea

Euroliiga Final Fouril saab homme näha kunagist Nõukogude Liidu meistrivõistluste suurt vastasseisu Moskva CSKA versus Kaunase Žalgiris. Täna olid meeskonnad ajakirjanike ees ja jagasid kommentaare.

Delfi ja Eesti Päevaleht pakub siinkohal vaatamiseks-kuulamiseks videot, kus sõna saavad Žalgirise mängija Arturas Milaknis, Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius, CSKA president Andrei Vatutin ning CSKA peatreener Dimitrios Itoudis.

Eriti tähelepanuväärne oli Vatutini reageering intervjuu palvele. "Kas tulite küsima, millal me Jasikeviciusega lepingu sõlmime," naeris Euroopa rahakaima korvpalliklubi president läbi pisarate. Poolfinaali kaotuse kohta sõnas ta nii: "Seda kaotust tuleb veel seedida ja mitte üks öö. Praegu on reageeringud rohkem emotsionaalsed kui mõistlikud. On vaja aega. Meeskond polnud eile üldse enda moodi, kolm neljandikku mängust. Aga, miks see juhtus, tuleb veel arutada."

Itoudis avaldas, et poolfinaalis õlga vigastanud Andrei Vorontševitši hooaeg on ilmselt läbi. Pronksikohtumiseks on CSKA-l end raske kokku võtta, aga tuleb. "Igaüks peab end ise motiveerima. See on profispordi osa. Ma kuulun samuti nende hulka, kes ütlevad, et pronksimängu pole Final Fouril ilmtingimata vaja, aga kuna seda peetakse, siis tuleb mängida. Minna väljakule ja võidelda."