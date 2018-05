DELFI BELGRADIS | CSKA peatreener Itoudis vigastustest: see on reaalne elu, mitte arvutimäng

Seitsmendat aastat järjest Euroliiga Final Fouril mänginud Moskva CSKA jäi taaskord kaotajaks kohe poolfinaalis. Nii on juhtunud viiel korral seitsmest. Seekord tuli tunnistada Madridi Reali paremust 83:92.

"Real oli täna parem meeskond. Kontrollisime esimest veerandaega, aga teine veerand maksis tervikuna kätte. Nelja minutiga visati meile 17 punkti. Me polnud kaitses kohal. Real vääris võitu," võttis Itoudis kohtumise järgsel pressikonverentsil mängu üldises plaanis kokku. „Meie rünnakutes puudus loovus ja kaitses ei suutnud me peatada Reali võtmemängijaid. See oli põhiline. Ka kehalises võitluses ja 50-50 olukordades olid nad domineerivad, jäime pehmeks,“ lisas alates 2014. aastast CSKA etteotsa kuuluv kreeklane.

Itoudis ei varjanud, et kolmanda koha mänguks Žalgirisega on armeelastel raske motivatsiooni leida, aga kohustus hästi mängida on ikkagi olemas. " Kas või juba nende poolehoidjate pärast, kes on Belgradi kohale tulnud, on meil kohustus väärikalt esineda," sõnas 2016. aasta Euroliiga võitjate treener.