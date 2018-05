BLOGI BELGRADIST | Žalgirise muinasjutt lõppes, Real alistas CSKA

Poolfinaali Real - CSKA kokkuvõte:



. @RMBaloncesto are heading to the Final! #F4GLORY pic.twitter.com/r9Qt0aRtUR

Fenerbahce - Žalgiris, CSKA - Real

Reali võit 92:83. Euroopa rikkaim korvpalliklubi CSKA mängib kolmandale kohale Žalgirisega.

81:89 Llull vabaviskejoonelt. Pühapäeval Euroliiga finaalis Fenerbahce ja Madridi Real.

81:87 De Cololt veel üks kolmene, aga need visked enam ei päästa.

78:87 Real juhib ja viimane minut käib.

Peatreenerid tuuakse ka juurde ja Luigi Lamonica selgitab neile olukorda. Real jätkab rünnakut.

Kohtunikud vaatavad taas videot.

78:85 De Cololt kolmene, CSKA-l on veel šanss.

75:85 Ayon korvi alt ja CSKA on väga keerulises seisus. Mängida 1.51. Tundub, et pühapäeval saab näha Liidu meistrivõistluste finaali Žalgiris - CSKA.

75:83 Doncic vabaviskejoonel täpne.

75:81 Hines võtab kaks punkti tagasi.

Kolm minutit minna, mõlemal meeskonnal vead täis.

73:81 Uskumatul kombel lasi CSKA Ayonil üksipäini korvi alla jalutada.

73:79 Fernandez sopsas kohe vastu.

71:76 Doncic vabaviskejoonelt 1/2, Realil meeskonna peale 10/22.

73:76 Clyburnilt punktid.

Päris uskumatu, kuidas Reali mehed vabakaid mööda uhavad.

71:75 Clyburn lähiviskest. Mängida 4.41. Aega on kõvasti.

69:75 Clyburn vabaviskejoonelt kolm punkti. Tavares läks palli korvi kohalt ära lööma, puudutas seda, aga pall kukkus sisse. Nii tuli CSKA-le väiksemat sorti kingitus.

Kohtunikud muutsid algset otsust ja andsidki ebasportliku.

Kohtunikud vaatavad kohe mängu peale esimest korda videot. Kas anda Rodriguezile ebasportlik või mitte?

66:73 Hines vabaviskejoonelt.

64:73 Kurbanovilt kolmene, ülivajalik korv CSKA jaoks. Kaitses on vaja paar stoppi ka saada, siis võib veel asjaks minna.

61:73 Thompkins vajutas nurgast kolmese. Real on hoos, aga minna veel 7.28. CSKA kasutab mõtlemisaega.

61:70 Tavares korvi alt.

61:68 Llullilt valus kolmene transition rünnakust. Kaitses saadi kätte ja hoo pealt kohe põrutas.

61:64 CSKA-lt väike vahespurt. De Cololt kolmene ja Kurbanovilt kahene.

56:64 Tavares vabaviskejoonelt. Real on vabavisetega ära andnud 11 punkti, 9/20.

Clyburnilt stiilne kaitsemäng. Mees kerkib hirmsat moodi: https://twitter.com/EuroLeague/status/997573431779577857

56:63 Kolmas veerandaeg läbi. Realil väike edu, aga kõik mõistagi endiselt lahtine.

56:63 Ayon korvi alt.

56:61 Hines poolkiirest.

Käib veerandaja viimane minut.

54:60 Hines sai ründelauas rabades töövõidu.

52:60 Higgins vabaviskejoonelt 1/2. CSKA-l esimene vabavise mööda, 14/15.

Realil said esimesel poolajal platsile kõik 12 meest. Laso otsis koosseisu ja lõpuks leidis.

CSKA rünnak seisab, meeskondlik mäng on ära lõigatud.

51:60 Doncic nulli otsast kolmene. Itoudis võttis minuti. Asjad ei suju. Real on kaugvisetega valusalt torganud, kolmesed 9/18.

51:57 Causerilt kolmene. Kas Real hakkab vahet sisse tegema?

Kolmanda veerandaja lõpuni 4.21 ja aeg maas. Initsiatiiv kergelt Reali käes.

51:54 Reyes korvi alt.

51:52 Reyes vabaviskejoonelt 1/2.

51:49 Taylor korvi alt, hea eeltöö Causerilt.

51:47 Clyburnilt veel üks kolmene nurgast. Kolmas.

51:51 Reyes üheksakümnendate stiilis :). Pepuga tõugates korvi alla ja siis pehme vise.

48:47 Hunter pealt. Esialgu viskeid sisse ei saada, ainult pealt töötab.

Teine poolaeg läks käima.

Üks ilusamaid korve esimesest poolajast: https://twitter.com/EuroLeague/status/997565928949846016

Luka Doncic on Reali resultatiivseim 10 punktiga. CSKA-l on jätkuvalt 12 punkti peal Cory Higgins, 11 punkti on koos Nando De Colol. CSKA mängijad on tabanud kõik 13 vabaviset, Realil sama näitaja 6/12.

46:47 Real võidab poolaja. Thompkins paneb palli sisse poolaja viimasel sekundil. Skoori poolest meenutab pisut Kalevi - Tartu finaalseeriat. Õige pisut, meil pandi poolajaga ikkagi 108 punkti! Seda CSKA ja Real ei suutnud.

46:45 Llull läbiminekust.

Esimese veerandaja lõpp CSKA -Reali mängus: https://twitter.com/EuroLeague/status/997562068017479682

https://twitter.com/EuroLeague/status/997562699910393860

Pablo Laso minutiline mõtteaeg.

Vähem kui kaks minutit poolaja lõpuni.

46:43 De Colo nulli otsast kolmene.

43:43 Doncic vabaviskest.

43:42 Clyburni teine tabav kolmene paremast nurgast.

40:42 Itoudis võttis kaotusseisus aja maha.

Imelik, aga ei ole sellist pinget, nagu oli Fenerbahce - Žalgirise kohtumises.

40:40 Hunter ülevalt alla. Poolaega minna alla kolme minuti.

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/delfi-belgradis-kostas-sloukas-fenerbahce-ongi-viimastel-aastatel-euroopa-kahe-parema-seas?id=82150471

38:40 Aga mitte kauaks. Carrolli järjekordne kolmene.

38:37 Kurbanov viib CSKA juhtima.

Tükk aega pole kumbki pool punktilisa saanud.

36:37 Hines vabaviskejoonelt. Poolaega mängida 6.09.

34:37 Carrolli kolmene üle vastase käe!

34:34 Hines korvi alt.

32:34 Llulli kolmene viib Reali ette. Hispaanlased on saanud hoo üles!

32:28 Clyburn vabavisetest.

30:28 Carroll kaugelt ja vahe sisuliselt olematu. Vaid 1.21 teisest veerandajast kulunud. CSKA peatreener Itoudis võttis aja maha.

30:25 Llull keskpositsioonilt.

30:23 Causer tuli mängu ja pani kohe kolmese.

"Suusahüppaja" Luka Doncic: https://twitter.com/EuroLeague/status/997559230017175553

30:20 Clyburn tabab koos sireeniga nurgast kolmese. Esimene veerand kindlalt CSKA-le. Higginsi arvel 12 punkti.

25:18 Higgins vabavisetest.

23:18 Tavares kohe vastu.

23:16 De Colo otsajoone juurest keskpositsioonilt.

Poolteist minutit esimese veerandaja lõpuni.

https://twitter.com/EuroLeague/status/997557603399028736

21:16 Doncic vabavisetest. 19-aastane sloveen on hästi alustanud.

21:14 Hines tegi puhta töö ründelauas.

19:14 De Colo vabavisetest.

De Colo ja Llull on täna suurimad küsimärgid. Kui palju nad suudavad aidata?

17:14 Doncic läbiminekust. Eelnevalt tabas Fernandez ühe vabaviske.

17:11 Nando De Colo vabavisetest.

Oluliselt lahtisem mäng kui esimene poolfinaal. Vorontševitš tegi kokkupõrkes õlale haiget. Aga tundub, et mängib. Adrenaliin on üleval, valu jääb tagaplaanile.

13:9 Fernandez korvi lähistelt.

15:9 Rodriguez läbiminekust.

13:7 Ikka Higgins, juba 10 punkti ameeriklasel koos. Vaid neli minutit mängitud.

11:7 Doncic vastab kolmesega.

11:4 Higgins lõi kaane puruks! Milline pealtpanek läbiminekust.

9:4 Rodriguezi kolmene.

6:4 Ayon paarilt meetrilt, hea sööt Campazzolt.

6:2 Higgins teeb mängu! 2+1 rünnak ja ainus mees CSKA poolel, kellel käsi valge.

3:2 Ayon avab Reali punktiskoori vabavisetest.

Tribüünidel kajab "Armeitsõ Moskvõ". Üks küljetribüün on päris punane, Reali fänne on selgelt tagasihoidlikumalt.

3:0 Higginsilt kolmene. CSKA mänge vaadates tuleb kohe silme ette tänavune lahing Tallinnas Kalev/Cramoga.

CSKA ja Reali omavahelised mängud põhihooajal 1-1.

Eelnevalt veel leinaseisak Yvan Mainini auks. Nüüd tundub kõik olevat mängu alustamiseks valmis.

Kohe pannakse pall mängu. Kumb pääseb finaali?

Algviisikud: CSKA - Rodriguez, Higgins, Kurbanov, Hunter ja Antonov. Rodriguez ja Hunter on Euroliiga Final Fouril varasemalt mänginud Reali eest! Reali viisik - Doncic, Campazzo, Reyes, Ayon ja Taylor.

Õige pea on Moskva CSKA ja Madridi Reali kord. Meeskonnad kutsuti soojenduselt ära, läheb tutvustamiseks.

Stiilinäide esimese poolfinaali kangelaselt Mohammedilt: https://twitter.com/EuroLeague/status/997537765150650368

https://twitter.com/EuroLeague/status/997543387363504133

Võitjate resultatiivseim 19 punktiga Ali Mohammed: "Ootasime rasket mängu. Žalgiris on keeruline vastane. Nad sattusid mingil hetkel hoogu, aga suutsime nad peatada. Otsustavatel momentidel tabasime olulisi viskeid ja võitsime."

Poolfinaalide esimene vaatus seljataga ja tugevam võitis. Siit saab esimesed kommentaarid: https://twitter.com/EuroLeague/status/997542449219334144

Fenerbahce on Euroliiga finaalis! Žalgiris andis väärika lahingu, aga võiduks jäi väheks. Tuleb mängida pronksile.

76:67 White vabaviskejoonelt 1/2.

73:66 Sloukas poolkiirest. Jasikeviciuse vastuseks on time-out.

71:66 Daviselt 2+1 rünnak. Aega on 45 sekundit.

Kaks halba pallikaotust ka Žalgirisele ja Fenerbahce on finaalis. Viimane minut käib.

71:63 Mohammed üle käe keskpositsioonilt. See mees tegi täna mängu ära.

69:63 Pangos samuti 1/2.

Ei ole veel lootusetu seis Žalgirisel. Minna 2.22 ja Pangos vabavisetel.

69:62 Sloukas vabaviskejoonelt 1/2.

Samal ajal areeni teises otsas: https://twitter.com/EuroLeague/status/997533181300695042

68:62 White vabaviskejoonelt 1/2.

68:61 Toupane vabaviskejoonelt 1/2.

68:60 Datome läbiminekust.

Jan Vesely teenis 4. vea. Halb uudis Fenerbahcele.

66:60 Ulanovaselt poolhaak. Visalt ripub Žalgiris türklaste küljes.

66:58 Pangoselt punktilisa. Mänguega jagub üle viie minuti. Žalgiris pole kordagi juhtinud, aga kolmandal veerandil saadi korra kahe punkti peale.

66:56 Mohammedi korvile vastas Jankunas.

64:54 Mellil on kohe vastus olemas.

62:54 Davieselt valus pealtpanek.

Mängida on veel palju, kas Žalgiris suudab veel vahe kinni võtta?

62:52 Mohammed teeb üksi mängu ära? Veel üks tabav kolmene temalt. Härra Mohammediga mängis Kangur koos Villeaurbanne´i Asvelis.

Ei saa Žalgirise mehed kaugelt sisse, aga sel poolajal saavad vähemalt viskele.

59:52 Mohammed kaugelt.

56:52 Datomele punktid juurde.

https://twitter.com/EuroLeague/status/997528516970401792

54:52 Davies korvi alt. Hästi mängitud Žalgirise poolt.

54:50 Mohammed lõpetas veerandaja viimase sekundi tabava viskega.

52:50 White korvi alt.

52:48 Mohammed läbiminekust.

Željko Obradovic võttis aja. Veerandaega minna 1.05.

50:48 Pangos tabab hullu kolmese ja saalis on maapealne põrgu lahti! Siit tuleb veel taplust!!!!!!!!!!

50:45 Kavaliauskas vabaviskejoonelt 1/2.

Leedu fännisektor on end korralikult käim tõmmanud! Muinasjutt ei pruugi täna Punamütsikese allakugistamisega lõppeda.

50:44 Kavaliauskas korvi alt, hea sööt Pangoselt.

Huvitav ku palju Jasikevicius mängu ajal samme teeb ja kui palju kordi õhku hüppab? Ja mitu sõimusõna...

50:42 Toupane´lt peaaegu kolmene.

Kolmanda veerandaja lõpuni 3.40.

50:40 Ulanovas tabas Žalgirise esimese kolmese. Nüüd on see ka tehtud!

48:37 Wanamakerilt peaaegu kolmene. Külma kõhuga. Jasikevicius võttis aja maha.

45:37 Skoori tegid Micic ja Sloukas.

Daviesi ja Kalinici vahel kisub teravaks. Esialgu lahenes.

43:35 Sloukas keskpositsioonilt.

41:35 Kristjan Kanguri kunagine tiimikaaslane Nicolo Melli pealt.

Žalgiris on ilmselgelt esimese ehmatuse üle elanud ja nüüd ei tundu pilt väljakul enam üldse hull.

39:35 Pangos läbiminekust. Hästi kasutati ära ebavõrdne vahetus.

Arvydas Sabonist näidatakse saalis suurel ekraanil ja rahvas tervitab leedulaste legendi sooja aplausiga. Teine poolaeg kohe stardib.

Žalgiris on saanud 33 punktist 13 vabaviskejoonelt. Kaugvisked jäidki 0/2. Fenerbahce kolmesed on 3/7. Laud Žalgirisele 17-14, ründelauad 6-6. Pallikaotused rohesärkide kahjuks 12-5. See viimane on Žalgirise jaoks väga halb number.

Fenerbahce esimese poolaja resultatiivseimad - Luigi Datome 12 ja Jan Vesely 8 punkti. Žalgirisel on 8 punkti peal Kevin Pangos.

https://twitter.com/EuroLeague/status/997520929545650176

39:33 Poolaeg läbi ja Žalgiris püsib Fenerbahce kannul. Mitte midagi ei ole veel selge.

37:31 Davies upitab ründelauas palli sisse ja Žalgiris on saanud vahet väiksemaks. Poolaega mängida 28,8 sekundit. Fenerbahcel aeg maas.

37:29 Daviselt 2+1 rünnak. Euroliiga aprillikuu MVP.

37:26 Datome keskpositsioonilt.

35:26 White ehmatas palli sisse. Selline poolkõva minek oli korvi alla.

Leedu fännid ei ole kaugeltki veel alla andnud. Üle saali kostab "Lietuva, Lietuva". Kus sa teisiti saadki, president on ju saalis!

Fenerbahce võttis aja maha. Poolaega minna 2.21.

35:24 Vesely vabaviskejoonelt.

Žalgirise trump, tabavad kaugvisked, on nii ära nullitud kui üldse saab. Isegi viskele ei lubata (0/2).

32:24 Pangos läbiminekust. Kolm minutit poolaega minna.

https://twitter.com/EuroLeague/status/997515652691906560

32:22 Pangoselt punktid juurde.

32:20 Tšehhilt julm pealtpanek. Žalgirise mehed saavad täna toa postreid täis.

Jasikevicius "põleb" väljaku ääres. Kolm vahetust korraga. Aga ei midagi Vesely hullab.

30:20 Vesely alley-oop pealtpanek.

Hirmus pallikaotuste hulk tuleb Žalgirisele riietusruumi kaasa.

https://twitter.com/FBBasketbol/status/997513911757934593

28:20 Sloukas läbiminekust ja Jasikevicius võtab teist korda aja maha. Poolaega minna 6.48.

24:20 Udrih individuaalse meisterlikkuse pealt.

24:18 Micicilt 2+1 rünnak. Oli õigel ajal ründelauas.

24:15 Datome teeb mängu. Teine kolmene temalt.

21:15 Toupane vabaviskejoonelt.

21:13 Pallikaotused maksavad Žalgirisele hirmus valusalt kätte. Kiirelt tullakse vastu ja pannakse ära.

19:13 Wanamaker vormistas veerandaja lõppseisu. Fenerbahce on algusest peale juhtinud.

17:13 Jankunas tabas kaks vabaviset.

17:11 Datome kolmene ja Jašikevicus võtab aja maha. Veerandaega mängida 30 sekundit.

14:11 Datome ja Kavaliauskas tegid skoori.

12:9 Pangos vabaviskejoonelt.

Kaitse otsustab täna kõik või siis mõni hull vise lõpus, kui jääb lõpu peale.

12:7 Fenerbahce saab punktilisa vabavisetest.

10:7 Kavaliauskas korvi alt.

10:5 Ali Muhammed kaugelt. Kohe kolmandik punkte juures!

7:5 Ulanovas vabaviskejoonelt.

7:3 Lõpuks ometi Žalgirisele ka esimesed punktid mängust. Pangos aktsioonis.

Fenerbahce eelmise aasta sangarid on NBA väljakutelt tulnud mängu vaatama. https://twitter.com/EuroLeague/status/997510035105308673

Viis minutit mängitud ja Žalgiris ikka ühe punkti peal. Esimest korda aeg maas.

Fenerbahce tappev kaitse on tõesti tappev. Žalgiris ei saa üldse rünnakut üles.

Jasikevicius on juba ise täiega väljakul. Kolme ja poole minutiga Žalgirisel vaid üks punkt.

7:1 Žalgiris on raskustes.

3:1 Toupane avab ka Žalgirise punktiarve.

2:0 Wanamaker läbimurdest.

Pall mängus!

Fenerbahce algviisik - Wanamaker, Vesely, Guduric, Kalinic ja Duverioglu.

Sel hooajal omavahel 1-1, mõlemad võitsid võõrsil. Žalgiris alustab viisikuga - Davies, Pangos, Jankunas, Ulanovas ja Toupane.

Türklased tõmbasid kohtumise eel laulu lahti. Leedulasi pole üldse kuulda. Peaasi, et mänguväljakul nii ühte auku ei lähe. Mõni minut alguseni.

Üks mängu kohtunikest on lätlane Olegs Latisevs.

Kaunase Žalgirise mängijate tutvustamise ajal lasevad türklased kõvasti vilet. Päris võimas! Ainult Jasikeviciuse tutvustamise ajal plaksutavad ka türklased.

Saalis algas mängueelne sõuprogramm ja kohe-kohe algab meeskondade tutvustamine.

Mängusaal täitub, aga ruumi on veel kõvasti. Praegu domineerib selgelt Fenerbahce kollakas toon. Türgi fänne on oodata enam kui 5000, vähemalt nii mainisid ajakirjanikud.

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/neli-meeskonda-ihkavad-vana-maailma-troonile?id=82134937

Rääkides ühe Türgi ajakirjanikuga, siis tänase poolfinaali pärast nad väga ei pabista. Fenerbahce peaks kindlasti võitma. Pigem mõtlevad juba finaalile. Kas lõikavad näppu või ongi Fenerbahce Žalgirise jaoks liiga hea?

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/jasikevicius-jumal-tanatud-et-ma-ei-pea-obradovici-vastu-uksi-minema?id=82138927

Žalgirise fänne aina lisandub! Tribüünidel, suure rahvamassi hulgas peaks istuma ka 40-50 eestlast. BC Kalev/Cramo presidendi Ivar Valdmaaga õnnestus mängu eel areeni lähistel juhuslikult "kokku põrgata".

Meeskonnad on kohal! https://twitter.com/bczalgiris/status/997488552203218945

Tere korvpallimängu austajad! Euroopa korvpalliväljakute käesoleva nädalalõpu kõige tähtsamad kohtumised peetakse Belgradis. Euroliiga Final Fouri esimese poolfinaalini, kus vastamisi lähevad Fenerbahce ja Žalgiris on aega pisut enam kui üks tund. Fännid juba saabuvad Stark Arenale, mis mahutab üle 18 000 pealtvaataja.

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/delfi-belgradis-keegi-ei-tea-palju-zalgirise-fanne-tribuunidele-tuleb?id=82146827

Šarunas Jasikevicus on mängijana neljakordne Euroliiga võitja. Ta on praeguses Žalgrise meeskonnas ainus, kellel on Euroliiga Final Fouri kogemus. Vaata videolugu! https://twitter.com/EuroLeague/status/997454204200464384