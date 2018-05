BLOGI BELGRADIST | Kõva lahing! Madridi Real võitis kümnenda Euroliiga trofee, Žalgiris alistas pronksimängus CSKA

Žalgirise kasuks viskasid Paulius Jankunas ja Vasilije Micic 15 punkti ning Edgaras Ulanovas lisas 14 silma. Kaotajatele tõid Othello Hunter ja Kulagin 14 punkti.

Poolfinaalide parimad palad:

Esikohamängus jahib peatreenerina oma kümnendat trofeed Željko Obradovic. Koduses Belgradis ümmarguse tähiseni jõuda oleks eriti magus. Senised üheksa trofeed on Obradovic kätte saanud 11 finaaliga, võiduprotsent muljetavaldav (81,8). Pablo Laso mängib Realiga Euroliiga finaalis neljandat korda, seni on ta meistrikarika saanud vaid korra, 2015. aastal. Ka Real võib jõuda ümmarguse tähiseni, klubil on ette näidata üheksa Euroliiga tiitlit.

Žalgiris - CSKA, Real - Fenerbahce

Reali mehed said kätte võidukarika ja areenil läks saluudiks. We are the Champions...

Doncic saab Euroliiga suursponsorilt Turkish Airlainsilt auhinnaks üks miljon tasuta lennukilomeetrit!

Final Fouri MVP auhinna saab Luka Doncic! Täna finaalis 15 punkti.

Areenil algab autasustamise tseremoonia.

Real on Euroliiga meister 2017-2018! Lõppseis ajalooraamatutesse 85:80.

85:80 Causer vabaviskejoonelt.

83:80 Melli korvi alt.

Obradovici viimane mõtlemisaeg. Mängida 18,2 sekundit.

83:78 Causer eksib küll mõlemal vabaviskel, aga Thompkins saab ründelaua ja paneb sisse.

Real väärib tänase mänguga tiitlit enam kui Fenerbahce, aga...

Minna 22,4 sekundit.

81:78 Mohammed pani kolmese ja Fenerbahce püsib mängus! Real sai veel korra aja maha võtta. Nüüd on kõik minutid kasutatud.

81:75 Carroll vabaviskejoonelt 1/2.

Vesely sai viienda vea, Fenerbahce oli lähedal vaheltlõikele. Pisut jäi puudu.

Jääb tavaline viga, aga see oli Doncicile viiendaks veaks.

80:75 Wanamaker vabaviskejoonelt 2/2. Real võtab aja maha.

Mängida 38,6 sekundit.

Real kaotab palli ja kohtunikud vaatavad, kas Doncic saab ebasportliku või mitte.

80:73 Wanamaker vabavisetest.

Turvameeste ahelad tuuakse küljetribüünide ette, et pealtvaatajad väljakule ei tormaks.

80:71 Doncic vabavisetel 2/2.

78:71 Datome keskpositsioonilt.

78:69 Thompkins vabavisetel 2/2.

Kuidas Wanamaker korvi alt eksis. Väga valus! Ja kohe Datome viga otsa. Kui ise ära ei pane...

Real võttis eduseisus aja maha, normaalaja lõpuni 1.50.

76:69 Tavares vabavisetest.

74:69 Mohammed toob saali elektrit.

74:67 Melli vabaviskejoonelt 1/2.

Llull langes viie veaga välja.

Aega maas. Minna veel 3.24.

74:63 Doncic vabavisetel 1/2.

74:66 Mellilt veel üks kolmene, kokku itaallase arvel 25 punkti. Visked väljakult 10/14.

Mõlemal meeskonnal vead täis, normaalaega minna veel 4.26.

73:63 Thompkins tabas vabavisked.

Realil ongi plaksutamise treenerid pingil. Jälle tulid kaks meest ja kukkusid käsi kokku lööma.

Obradovic pole ühe ja sama tiimiga kunagi võitnud Euroliigat kahel aastal järjest. Täna ollakse ka raskes seisus.

71:61 Carroll panigi järgmise kolmese sisse! Obradovic võtab aja maha.

68:61 Doncic realiseerib mõlemad vabavisked.

Ebasportlik viga Jan Veselyle, neljas viga tšehhile.

Minna on veel palju, tervelt 6.30.

Carroll paneb kolmese tagant ässa. Kolm Reali treenerit olid kohe püsti ja plaksutasid toetuseks. Et hästi mängitud, ikka juhtub.

66:61 Ikka Melli veab Fenerbahcet, kolmene.

66:58 Doncic vabaviskejoonelt 1/2.

65:58 Thompkins paneb vabavisked sisse.

Vile on saalis selline, et praegu tahaks küll väga viletsa kõrvakuulmisega olla...

63:58 Mellilt 2+1 minek Tavaresi vastu.

Llull elab Mohammedil seljas, et väike mees ei saaks kuidagi viskele. See toob kiirelt kaasa kaks viga.

Tavares on korvi all hea torn, puhastab kolmandalt korruselt, mitte teiselt.

Kolmas veerand läbi, Madridi Real ees 63:55.

63:55 Causer vabaviskejoonelt 2/2.

61:55 Tavares korvi alt.

59:55 Kalinic lõpetas kiirrünnaku pealtpanekuga.

59:53 Vesely vabavisetel 1/2.

59:52 Causer läbiminekust.

57:52 Reyes vabaviskejoonelt 2/2.

Melli sai neljanda vea, väga imelik vile Lamonica poolt.

55:52 Fenerbahce saab lähemale.

Aeg maas, veerandaega minna 4.33.

55:50 Doncic poolkiirest kolmene. Eelnevalt donkas Melli rõngasse.

52:50 Wanamaker keskpositsioonilt.

52:48 Reyes korvi alt.

50:48 Wanamakerilt 2+1 rünnak.

50:45 Kolmestega säravad Melli ja Causer.

47:42 Reyes kohe vastab.

45:42 Melli kõva võitluse tulemusena korvi alt.

45:40 Ayon korvi alt Vesely vastu.

43:40 Causerilt kolmene, Realil hästi mängitud rünnak.

40:40 Causer tabab mõlemad vabavisked.

Teine poolaeg algas. Kas kümnenda trofee saab Madridi klubi või Željko Obradovic isiklikult? Üks nendest kahest variandist juhtub.

Lauavõitlus Realile 18-11, ent nad on teinud ka rohkem pallikaotusi 8-6. Üleplatsimees 11 puntiga Nicolo Melli, tema visked väljakult 4/5. Realil sellist liidrit pole olnud.

Poolaja võitis Fenerbahce 40:38.

Fenerbahce kasutab minutit, mängida 0,3 sekundit vaid.

38:40 Sloukas nähvas kohe vastu. Real võttis aja maha. Poolaega mängida 28,4 sekundit.

38:37 Carroll nähvas kolmesega. Palju ruumi polnud, aga tal polegi palju ruumi vaja.

Lärm on läinud hallis nii suureks, et enam kui hästi kohtunike vilet.

35:37 Wanamaker vabaviskejoonelt.

Wanamaker sai odavalt vea kätte, päris "osav" ai-ai liigutus oli.

35:35 Wanamaker vabaviskejoonelt 1/2.

35:34 Sloukas läbiminekust. Mehe kuues Euroliiga finaal viimase seitsme aasta jooksul. Kogemust jagub.

Vähem kui kaks minutit poolaja lõpuni.

35:32 Kalinic korvi lähistelt.

35:30 Tavares korvi all päris üksipäini.

33:30 Thompkinsilt kauge kahene.

31:30 Fenerbahcel on Melli hoos.

31:28 Carroll tuli mängu ja kohe nõelas. Seekord floateriga korvi alt.

29:28 Melli korvi alt. Pablo Laso võtab aja maha. Poolaega mängida 4.37.

Realil kahel rünnakul järjest ründeviga, Taylor ja Doncic patustajad.

29:26 Datome keskpositsioonilt.

29:24 Llull läbiminekust.

27:24 Melli kiirrünnakust.

27:22 Melli korvi alt.

27:20 Fernandez paneb sisse hüppeviske.

25:20 Melli sopsab kolmese, nulli otsast, päris vabalt.

Fenerbahce pole juba mitu head minutit punkte saanud.

25:17 Tavarese korvi järel võtab Obradovic aja maha.

23:17 Reali kiirrünnaku lõpetab pealtpanekuga Taylor.

Fenerbahce kardetud kaitse tulistati paari minutiga sõelapõhjaks. Vaatame, kuidas edasi.

21:17 Randolphilt veerandaja lõppu veel üks kolmene! Real on saanud viskemasina käima.

18:17 Sloukas läbiminekust.

18:15 Llullilt ka kolmene otsa. Algas veerandaja viimane minut.

15:15 Fernandez võrdsustab kolmesega mängu.

12:15 Taylor vabaviskejoonelt 1/2.

11:15 Ali Mohammed tabas mõlemad vabavisked.

Arena on kollane, mis kollane. Türgi fänne on kohale tulnud ikka meeletult. Fenerbahce mängiks kui teist Final Fouri järjest koduväljakul.

Ayon eksis mõlemal vabaviskel.

Realil kolm vahetust korraga. Sisse Llull, Fernandez ja Taylor.

11:13 Ayon laseb linnu lendu ja kukub sisse! Rünnakuaeg hakkas lõppema.

9:13 Duverioglu läbiminekust.

9:11 Causer tabab kaugelt.

Aeg esimest korda maas. Esimest veerandaega mängida 4.44.

6:11 Duverioglu pealt. Fenerbahce domineerib korvialust mängu.

6:9 Doncic vabaviskejoonelt. Realil ongi skoori teinud vaid noor sloveen, liiga MVP.

4:9 Kalinic korvi alt.

4:7 Duverioglu korvi alt.

Algviisikud: Fenerbahce - Vesely, Kalinic, Wanamaker, Guduric ja Duverioglu.

4:5 Doncic paari meetri pealt.

Fenerbahce võtmemängija Jan Vesely võeti kahe veaga pingile.

2:5 Kalinici kolmene ja Reali punktiarve avab Doncic.

Algviisikud: Real - Causer, Doncic, Campazzo, Reyes, Ayon.

0:2 Fenerbahce avab kiirelt mänguskoori.

Läks käima finaal Madridi Reali ja Istanbuli Fenerbahce vahel!

Žalgirise meeskond tänab fänne ja rohelises sektoris on kõva möll!

Antonov saab veel oma väljakupoolelt visata, aga mööda. Žalgiris võidab 79:77.

Davies paneb mõlemad vabavisked mööda.

Kulagin paneb kolmese päris mööda ja laud Žalgirisele. Viga. Vabavisked. Minna 2,7 sekundit.

CSKA-l aega 11,3 sekundit, ees -2.

Areen on täitunud Fenerbahce fännidega ja need skandeeriva ka Žalgiris, Žalgiris.

Oh jumal, CSKA ei saa otsaauti lahti mängitud.

Žalgirisel pallikaotusi 19 ja CSKA-l 8.

Žalgirisel pallikaotus ja CSKA-l aeg maas. Aega kõvasti, tervelt 34,5 sekundit.

79:77 Kulagin vabaviskejoonelt 1/2. Minna 39,2 sekundit, ühe viske mäng.

Suurim vahe Žalgirise kasuks oli 24 punkti.

79:76 Kulaginilt veel kolmene.

79:73 Micic vabavisetel 1/2.

78:73 Kulaginilt kolmene ja CSKA on viimase minuti alguseks põhimõtteliselt mängus tagasi.

Jasikevicius kasutab oma viimase mõtteaja. Normaalaega minna 1.19.

78:70 Ulanovas vabaviskejoonelt. Minna jääb 1.32.

77:70 Kulagin korvi alt.

77:68 Kolmene Fridzonilt ja mees pani demonstratiivselt veel püstolid vöö vahele. Kas tõesti läheb mänguks?!

Neljas veerandaeg hetkel CSKA kasuks 17:8.

77:65 Kulaginilt korv ning Jasikevicius peab uuesti aja maha võtma. Mängida jääb 3.11.

77:63 Fridzonilt nurgast kahene. CSKA mäng muutub üha kindlamaks, aga kas aega jagub, et mäng päästa?

77:61 Hunter vabaviskejoonelt 2/2.

77:59 Pangoselt kolmene väga tähtsal hetkel. Juba tundus, et Žalgirise mäng hakkab kinni jooksma. Itoudiselt time-out otsa.

74:59 Hunter keskpositsioonilt. Mängida on 5.28.

74:57 Rodriguezilt kolmene.

74:54 Kavaliauskas vabavisetel 1/2.

Žalgirisel sunnitud vahetus, Micicil veri väljas.

73:54 Jankunas teeb liigutusi aeglaselt, aga täpselt. Parem targalt seista, kui lollilt ringi joosta.

71:54 Rudd´ilt veel üks kolme nulli otsast ja Jasikevicius peatab mängu. Arupidamise aeg.

71:51 Victor Rudd´ilt kolmene.

71:48 Jankunas korvi alt.

Veerandaeg Žalgirisele 28:13.

69:48 Toupane´ilt nurgast peaaegu kolmene. Kolmas veerand läbi.

67:48 De Colo vabaviskejoonelt 2/2.

67:46 Micic vabavisetest.

Üsna närviliseks kisub mäng. CSKA meestele ei mahu vist hinge, et neid nõnda tümitatakse. Võib-olla Žalgirise mehed midagi jutustavad ka...

65:46 Clyburn korvi alt 2+1, aga paneb vabaviske mööda.

Kohe algab veerandaja viimane minut.

65:44 Hines korvi alt.

65:41 Ulanovas otsejoone juurest poolhaagiga.

Ebasportlik antakse nüüd omakorda White´ile. Käest haaramine.

63:41 Micic realiseerib ühe vabaviske kahest.

Hines saab ebasportliku lüües Micici toorelt põrandale. Meestel on omavahel veel sõnelemist pealekauba.

62:41 Higgins läbiminekust.

62:39 Kavaliauskas korvi alt, suurepärane eeltöö Micicilt.

60:39 Rodriguez keskpositsioonilt.

60:37 Ulanovas vabavisetest. Selle veerandaja skoor 19:2!!!!!!!!

Ikka mööda, ikka mööda. CSKA on saanud sel veerandajal vaid kaks punkti.

Veerandaega mängida 4.20.

58:37 Taaskord Pangos.

CSKA mäng on täiesti lagunenud, mõlemas väljaku otsas.

56:37 Pangos individuaalse meisterlikkuse pealt.

54:37 Ulanovaselt nurgast kolmene ja Itoudis võtab lõpuks ometi aja maha. Asjad vajavad kõvasti klattimist. Kui nii edasi läheb, siis Itoudis saab Moskvasse jõudes kohe ametist priiks.

51:37 Jankunas keeras vanameister Hrjapa sõlme.

49:37 Hunter vabavisetel 2/2.

49:35 Davies ühe korvi alt teise alla. Kas CSKA sugune meeskond hakkab murduma?

47:35 Toupane vabavisetel täpne.

Žalgirise tribüün möllab, CSKA oma hetkel masendavas vaikuses.

45:35 Toupane´ilt 2+1 rünnak, aga vabaviske pani mööda.

43:35 Töövõit Žalgirisele. Jankunas korvi alt.

Teine poolaeg algab õige pea.

Žalgirise resultatiivseim 11 punktiga Vasilije Micic. Teiselt poolt Cory Higginsi arvel 10 punkti. Žalgirise visked väljakult 59 ja CSKA-l 37 protsenti. Vabavisked CSKA-l 5/13 ehk 38 protsenti...

41:35 Poolaja võit Žalgirisele. Korvi kohale söödust asja ei saanud.

Kulagini korv ei loe ja Žalgiris saab veel 0,5 sekundit rünnata.

Väga huvitav olukord poolaja lõpus. CSKA mängija tabab küll oma väljakupoolelt, aga tundus, et enne oli jooks. Kohtunikud vaatavad videot.

41:35 Milakniselt kolmene.

38:35 Hunter pealt. Algas poolaja viimane minut. Jasikevicius võttis aja.

38:33 Hunter taaskord vabavisetel 1/2.

Päris imelikke lahendusi näeb CSKA mängijate esituses.

38:32 Hunter vabavisetel 1/2.

38:31 Langeva palli mängimine, Žalgiris on saanud väikese vahe sisse.

36:31 Ulanovas otsajoonelt.

34:31 Hunter möllab ründelauas.

34:29 Ulanovas selg ees korvi alla ja kaks punkti juures. Itoudis võtab mõtlemisaja.

32:29 Micicilt kolmene. See mees on täna hoos.

Poolaja lõpuni viis minutit.

29:29 Higgins vastab kolmesega.

29:26 Jankunaselt kolmene, õla pealt tõugates.

26:26 Rodriguez päris vabalt keskpositsioonilt. Jasikevicius võttis aja maha.

Žalgirise mängus on rohkem sädet, aga on igati mängus.

26:24 White ülevalt alla.

24:24 De Colo tabab kaugelt.

24:21 Micic oma korvi alt teise alla.

22:21 Hines ründelauas.

Esimene veerand Žalgirisele skooriga 22:19. Žalgirise visked väljakult 9/13, CSKA-l vabavisked kõigest 3/9. Aga pikk mäng on veel ees.

22:19 Kavaliauskas korvi alt.

Hrjapa eksis mõlemal vabaviskel.

Käib esimese veerandaja viimane minut.

20:19 Kavaliauskas korvi alt, hästi mängitud kate-kattest.

18:19 White korvi alt.

16:19 Mihhail Kulaginilt kolmene.

16:16 Udrih keskpositsioonilt.

14:16 Hines taas vabavisetel 1/2. CSKA-l vabavisked tervikuna 3/7.

14:15 Kavaliauskas keskpositsioonilt.

12:15 CSKA kapten Hrjapa sopsab kolmese.

12:12 Hines vabavisetel 1/2.

12:11 Micic vabaviskejoonelt 2/2.

Ehkki Dimitrios Itoudisel on veel üks aasta lepingut alles, siis vägagi võimalik, et kreeklane on CSKA eesotsas viimast hooaega.

Mängida veerandaega 4.41 ja esimest korda aeg maas.

10:11 Jankunas korvi alt

8:11 Micic pealt, Žalgiriselt ilus rünnak.

6:11 Micic vabaviskejoonelt.

Veerandaega mängida 6.20 ja CSKA-l vead täis.

4:11 Rodriguez korvi alt. Davies korjab küll palli ära, aga langev pall.

4:9 Hunter keskpositsioonilt.

4:7 Aga närv on sees, kolmest tabab vaid ühe.

Sarnaselt poolfinaalile teeb jällegi esimesel veerandajal kõvasti tegusid Corey Higgins. Seekord teenis kolm vabaviset.

4:6 Jankunas korvi alt.

2:6 Žalgirisel pallikaotus ja Higginsilt veel üks kolmene.

2:3 Higgins vastab kolmsega, nurgast.

2:0 Pangos keskpositsioonilt.

CSKA mängijad on 1.05-ga teinud juba kolm viga.

Esimesed rünnakud ebaõnnestuvad mõlemalt poolt.

Pall mängus.

Algviisikud: Žalgiris - Davies, Pangos, Toupane, Jankunas ja Ulanovas. CSKA - Rodriguez, Higgins, Antonov, Kurbanov ja Hunter.

CSKA video ajal lasevad Žalgirise fännid hirmsat vilet. Leedulased on end mänguks üles kütnud.

Algab meeskondade tutvustamine!

Vaade mänguareenile meediatribüünilt:

Leedu president Dalia Grybauskaite jõudis saali, saatjaks ei keegi muu kui Leedu korvpallilegend Arvydas Sabonis. Leedu fännid tervitasid mõlemat sooja aplausiga.

Seitsmendat aastat järjest Euroliiga Final Fouril osalev CSKA on sellel perioodil mänginud pronksikohtumist koos tänasega viiel korral. Seni neljas mängust vaid üks kaotus, 2014. aastal jäädi alla Barcelonale. Seega on suudetud end pronksimängudeks motiveerida küll.

Moskva CSKA ja Kaunase Žalgirise meeskonnad on väljakul ja teevad sooja. Üle saali kaigub Lietuva, Lietuva. Leedulastele oleks tänane võit kahtlemata suur asi, CSKA-le väike lohutus. Žalgiris peaks olema selgelt motiveeritum. Saame näha.

Žalgirise fännid on saalis juba laulu üles võtnud. Kohtumise alguseni 40 minutit. Leedulastel on tänaselt päeval samast saalist juba üks võit olemas. Euroliiga U18 turniiri finaali võitis Vilniuse Lietuvos rytas.

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/delfi-belgradis-heleda-leegiga-polemine-viis-tahelepanekut-euroliiga-poolfinaalidest?id=82152665

http://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/delfi-belgradis-leedulased-voitsid-euroliiga-final-fouril-poneva-finaali?id=82158651

