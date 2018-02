Barcelona vallandas peatreeneri

CSKA vs Barcelona

Barcelona korvpallimeeskond teatas täna, et on lõpetanud lepingu peatreener Sito Alonsoga.

Mullu suvel Hispaania tippklubi juhendama palgatud Alonso vallandamisotsus tehti pärast suureskoorilist kaotust Baskoniale, teatab Sportando.

Barcelona on Euroliigas, kus kaotati viimati Milano Olimpiale, 7 võidu ja 14 kaotusega alles 13. kohal. Koduliigas on teenitud 12 võitu ja 7 kaotust, kuid see ei anna enamat 3.-5. koha jagamisest.