Barcelona tõmbab nagu meepott

Spordimaailmas tõmbab nimi „Barcelona“ nagu meepott mesilasi, vahet pole, mis spordialaga parajasti tegemist on, kasvõi jäähokiga, ikka aetakse „kõrvad kikki".

Jalgpalli puhul pole mõtet üldsegi rääkida – veerand maailma on Messi postereid täis, ka selle klubi korvpallisektsioonil on olnud suurepäraseid aegu, aga on olnud ka suuremaid mõõnasid, nagu näiteks praegu.

Euroliigas ei ole kõige parem hooaeg, olgem ausad, play off’ist võivad nad suu puhtaks pühkida. Imerelvaks palgati eelmise kuu alguses peatreeneriks legendaarne Svetoslav Pesic, aga Euroliiga hooaega enam ei päästa. Pealegi saadi Euroliiga El Clasicos nädalapäevad tagasi häbiväärselt suurelt tappa Madridi Reali käest. Väike lohutus on Reali alistamine viis päeva varem Copa Del Rey finaalis.

Žalgirisel on hoopis helgemad ajad, võib lausa öelda, et elu veereb nagu hernes. Hetkel turniiritabelis viies koht ja play off’i kohas ollakse kindlalt kinni ning külla saabuvale Barcelonale tahetakse kindlasti kott pähe tõmmata ja nad on selleks ka võimelised.

Emotsioonidest pungil on see vastasseis veel sellepärast, et 2003. aastal tuli Barca Pesici taktikepi all Euroliiga tšempioniks ja toona oli kapteniks ... praegune Žalgirise juhendaja Šarunas Jasikevicius. Ja nüüd kohtuvad nad esimest korda, kui peatreenerid. Ilus lugu. Mine tea ehk kutsub Jasikevicius vanahärra Pesici ka peenesse Kaunase restorani ...

Ja see jutt, et Barcelona tõmbab nagu magnetiga. Kuuldavasti on siitmailt Kaunasesse sõitmas terve trobikond kossufänne ja muid toredaid inimesi, Petteri Koponeni poolehoidjaid jne. Sest Barcelona mängib ju siin päris lähedal ja vaja oma silmaga üle vaadata.

Vaata Kaunase Žalgirise ja Barcelona kohtumist neljapäeval algusega kell 19.45 otseülekandena Viasat Sport Balticust, kommenteerib Kalev Kruus.