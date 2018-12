AMETLIK | Siim-Sander Vene liitus Euroliiga meeskonnaga

Algselt avaldas Fuenlabrada klubi oma Twitteri kontol, et Vene on lõpetanud klubiga lepingu. Postituses lisati veel, et vaid kaks mängu meeskonnaga mängida jõudnud Vene on tasunud lepingus olnud väljaostusumma, et liituda Euroliiga klubiga.

Vene: vine, vidi, vici et vale



El jugador Siim-Sander Vene ha rescindido el contrato que le unía a nuestro club. Para ello ha abonado la cantidad recogida en la clausula de su contrato que le faculta para fichar por un equipo de Euroliga. pic.twitter.com/oQ1SgDZYFx — Montakit Fuenlabrada (@BFuenlabrada) December 13, 2018

Õhtul kinnitas üleminekut Herbalife Gran Canaria oma Twitteri kontol, samuti teavitas uudisest Euroliiga kodulehekülg. Postituses avaldati, et Gran Canaria on sõlminud lepingu Venega. Veel lisati, et Vene on 28 aastat vana, 2.03 meetrit pikk ja on Kaunase Žalgirise eest mänginud Euroliigas 45 kohtumist.

🖊 OFICIAL | El Herbalife Gran Canaria incorpora a Siim-Sander Vene.



Este ala-pívot estonio tiene 28 años, mide 2,03 metros de altura, y cuenta con 45 partidos de experiencia en @EuroLeague con Zalgiris.



Más información ➡ https://t.co/v3uGqnLxkj pic.twitter.com/L3k4lrQecq — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) December 13, 2018

Vene alustas tänavust hooaega poolteise kuu pikkuse lepinguga Hispaania meistriliiga klubis Manresa, kus jõudis osaleda kuues liigamängus ja koguda keskmiselt 10 punkti. Pärast ligi kuu pikkust klubiotsingut liitus ta detsembri algul Fuenlabradaga, kelle ridades viskas nädalavahetusel võidukas debüütmängus Manresa vastu 14 punkti, kuid jäi eilses Meistrite Liiga kohtumises Bambergi vastu nullile.

Vene uus meeskond Gran Canaria on viimastel aastatel kuulunud stabiilselt Hispaania liiga ja Euroopa tugevuselt teise klubisarja EuroCupi tippude hulka. Tänavu pääseti esmakordselt Euroliigasse tänu kevadel Hispaania liigas esinelikusse jõudmisele.