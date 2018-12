AMETLIK | Fuenlabrada kinnitas, et Vene liitub Euroliiga klubiga

Fuenlabrada klubi avaldas oma Twitteri kontol, et Vene on lõpetanud klubiga lepingu. Postituses lisati veel, et Vene on tasunud lepingus olnud väljaostusumma, et liituda Euroliiga klubiga, milleks on kõigi eelduste kohaselt teine Hispaania kõrgliiga meeskond Gran Canaria.

Vene: vine, vidi, vici et vale



El jugador Siim-Sander Vene ha rescindido el contrato que le unía a nuestro club. Para ello ha abonado la cantidad recogida en la clausula de su contrato que le faculta para fichar por un equipo de Euroliga. pic.twitter.com/oQ1SgDZYFx — Montakit Fuenlabrada (@BFuenlabrada) December 13, 2018