„Me ei tulnud vastaste liidritega toime. Tegemist on kiire ja vintske meeskonnaga, kes alla ei anna ning me ei tulnud täna sajaprotsendiliselt mängima,“ tunnistas Müürsepp kohtumise järel Delfile.

„Teadsime, et Läti Ülikool on visanud keskmiselt 68 punkti, mistõttu tänane 88 tuli üllatusena. Lisaks tabasid nad ka kolmepunktiviskeid oodatust paremini, kuigi on liigas kõige kehvem kaugvisetel. Kaitses tuleb saada asjad tööle, suuri muudatusi pigem ei tule," rääkis Kalev/TLÜ peatreenerina debüteerinud Müürsepp.