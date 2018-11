Tippliigast ja tasuta töö juurest väiksesse Valgasse

Valga Maks&Moorits alustas Olybeti Eesti-Läti korvpalliliigas ühe võidu ja viie kaotusega ning see viis lätlasest peatreeneri Armands Misuse vallandamiseni. Tema töö üle võtnud venelane Mihhail Karpenko oli möödunud hooajal VTB Ühisliigas palliva Astana klubi ja Kasahstani koondise peatreener.

„Valgas on kõik kordades väiksem, kuid see pole minu jaoks tundmatu maailm. Olen Läti klubide vastu varem mänginud,” sõnas Karpenko. „Mängijaid on meil siiski liiga vähe – kõigest kümme. Normaalse treeningutöö jaoks oleks vaja 12 meest.”