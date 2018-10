TIPPHETKED | Tartu Ülikool kaotas koduväljakul Ogrele

Suurest kaotusseisust välja tulnud Tartul oli lõpus võimalus veel mäng lisaajale viia, kuid nii Arnas Velicka kui Kent-Kaarel Vene kaugvise ei tabanud.

Tartut ei päästnud ka Julius Kazakauskase 31 punkti ja 8 lauapalli. Velicka lisas 21 punkti ja kaheksa korvisöötu. Kregor Hermet viskas 15 ja Robin Kivi 12 punkti.

Ogre parim oli kõik viis kaugviset tabanud Edgars Lasenbergs 18 punkti ja nelja korvisööduga. Kristaps Dargais kogus 17, Kaspars Berzins 15, Rihards Zebergs 14 ja Renalds Magone 12 punkti.

Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene sõnul läks väärt võit napilt käest: „Alguses lasime end füüsiliselt ära suruda ja eksisime vabavisetel. Teisel poolajal hakkasime rohkem kokkulepitud asju ellu viima ja see tõi ka edu. Rünnakulahendused muutusid paremaks ja see tõi meid mängu tagasi. Ogre on tugev ja hästi komplekteeritud võistkond ja seepärast on kahju, et see hea võimalus neid kodusaalis võita käest läks."

Tartu Ülikoolil on nüüd Olybet Eesti-Läti liigatabelis kirjas kolm võitu ja kaks kaotust ning see asetab meeskonna viiendale reale, otse Ogre ette.

