TIPPHETKED | TalTech sai koduväljakul väärtusliku võidu Rapla korvpallimeeskonna üle

OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliiga jätkub kolmapäeval, 6. veebruaril kolme mänguga. BC Kalev/Cramo võõrustab BK Ogre meeskonda, Tallinna Kalev/TLÜ kohtub Tartu Ülikooliga ja BK Liepaja heitleb Riia VEF-iga.

Peatreenerite intervjuud:





ENNE MÄNGU:

OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliigas toimub pühapäeval, 3. veebruaril üks mäng, kui vastamisi lähevad turniiritabeli viies TALTECH ja üheksas AVIS UTILITAS Rapla.

AVIS UTILITAS Rapla (8-10) ja TALTECH (10-9) olid tänavusel hooajal esimest korda vastamisi 3. novembril ning üllatuslikult kujunes lõppskoor pigem ühepoolseks. TALTECH võitis avaveerandi 19:14, aga poolajaks ei lasknud võõrustajad kaotusseisul suureneda. Kolmanda veerandaja lõppedes olid külalised 64:56 peal ja koos viimase neljandiku 25:15 paremusega sai TALTECH 89:71 võidu kirja. Jaan Puidet ja Toomas Raadik tõid vastavalt 25 ja 22 punkti, Rapla poolelt oli üleplatsimeheks praeguseks Itaalia esiliigasse siirdunud Rain Veideman 26 punktiga, kirjutab Basket.ee.

TALTECH pidas oma viimase mängu 31. jaanuaril, kui võõrsil jäädi 72:86 alla kaheksa mängijaga tegutsenud Riia VEF-ile. Enne seda võideti BK Liepajat, aga kaotus tuli vastu võtta veel nii BC Kalev/Cramolt, BK Ventspilsilt kui ka Tartu Ülikoolilt. Raplal on 26. jaanuarist ette näidata napp 99:96 võit Liepaja üle. Lisaks alistati möödunud kuul 85:70 BC Valga-Valka/Maks&Moorits ning 77:74 Läti Ülikool. Lähedal oldi Riia VEF-i üllatamisele, aga lätlased teenisid lõpuminutitega siiski 77:71 võidu.

Toomas Raadik ning Jaan Puidet on TALTECH-i suurimad skooritegijad 16,6 ja 12,9 punktiga. Puideti nimel on ka 7,1 lauapalli ja Levi Martin Giese'il on neid 6,9. Rapla poolelt on Hunter Mickelson ja Dominique Hawkins toonud keskmiselt 14,5 ning 14,3 punkti. Mickelson on samuti kätte saanud 7,2 lauapalli, järgneb Ervins Jonats 6,4 lauapalliga.