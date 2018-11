TIPPHETKED | TalTech andis Ogrele võimsa lahingu, aga lauas ebareaalseid numbreid näidanud lätlased võtsid lõpuks siiski napi võidu

Heas hoos TalTechi korvpalliklubi on oma viimasest kuuest mängust kaotanud vaid ühe – 7. novembril jäädi 72:95 alla Riia VEF-ile. Kokku on ülikoolimeeskonnal turniiritabelis kuus võitu ja neli kaotust, millega asutakse 6. kohal. Suurepäraselt on hooaega alustanud ka TalTechi laupäevane vastane Ogre, kes on võitnud kümnest kohtumisest seitse ja asub tabelis 4. kohal. Meeskonna viimane kaotus pärineb 20. oktoobrist, kui võõrsil jäädi napilt 81:83 alla Tallinna Kalevile. Eesti-Läti korvpalliliigas pole kaks võistkonda omavahel veel kohtunud, mullu Balti liigas jäi omavaheliste mängude võitude-kaotuste suhe 2:0 Ogre kasuks.

TalTech käis viimati väljakul sel kolmapäeval, kui kodusaalis võeti veenev 99:73 võit Valmiera üle. Gregor Arbet viskas võidumängus 19, Toomas Raadik 17 ning Jaan Puidet 16 punkti, Oliver Metsalu ja Sander Viilup lisasid mõlemad 11 silma. Vigastuspausist taastuv Levi Martin Giese sai ligi 12 minutiga kirja 7 punkti ja 9 lauapalli ning peatreener Rait Käbin avaldas mängu järel lootust, et eelseisvas kohtumises saab 206 cm pikkusele tsentrile juba rohkem mänguaega anda.

Ogre esindusmeeskond pidas oma viimase kohtumise eelmise nädala laupäeval, kui kodusaalis saadi kindel 95:68 võit Liepaja üle. Kaksikduubli teinud Kaspars Berzinš sai võidumängus kirja 18 punkti ja 10 lauapalli, endine Rakvere Tarva mängija Rinalds Sirsninš viskas samuti 18 silma ning jagas 7 resultatiivset söötu ja Janis Poznaks lisas 14 punkti.