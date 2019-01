TIPPHETKED | Rapla andis Riia VEF-ile võimsa lahingu, kuid ikkagi kaotas

Rapla võitis kodupubliku ees avaveerandi 16:14 ja esimese poolaja 37:36. Veel kolmanda veerandaja lõpuks juhiti kahe punktiga (58:56), kuid lõpuperioodi keskpaigas spurtisid lätlased ette ja hoidsid edu lõpuni.

Rapla resultatiivseim oli Ervins Jonats 18 punktiga, Ronald Delph lisas 15 silma ja võttis seitse lauda, Dominique Hawkins tõi 13 punkti, 8 lauapalli ja 6 korvisöötu.

VEFi parim oli võimsa kaksikduubli teinud Steve Zack, kelle arvele kogunes 21 punkti ja 16 lauapalli. Jabril Armon Durham lisas 16 silma ja 8 korvisöötu ning Mareks Mejerise nimele jäi 15 punkti. Külalised võitsid lauavõitluse 46:37, ründelauas jäädi peale 19:12.



Hiljuti Aivar Kuusmaa vallandanud Rapla on nüüd Toomas Annuki käe all võitnud kolmest mängust kaks. Turniiritabelis jätkab Rapla play-off'i piiril, hoides seitsme võidu ja kümne kaotusega üheksandat kohta. Viimasel play-off'i viival kohal on Tartu Ülikool seitsme võidu ja kaheksa kaotusega.

VEF kuulub samal ajal tabeli tippu, kus on 16 võidu ja kahe kaotusega sisse võetud teine positsioon. Liider on Ventspils (17-1), kolmandal kohal asub Kalev/Cramo (14-2).