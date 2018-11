TIPPHETKED | Pärnu võttis põnevusmängus Tallinna Kalevi üle magusa võidu

Nädala viimases kohtumises Tallinna Kalevit võõrustav Pärnu Sadam on alustanud viiest järjestikusest kodumängust koosnevat seeriat kahe kaotusega. Kui eelmisel nädalal jäädi Pärnu spordihallis 72:76 alla Riia VEF-ile, siis kolmapäeval kaotati TalTechile lausa 48:70. Pärnul oli oma viimases kohtumises erakordselt halb viskepäev: väljakult tehtud 61-st pealeviskest tabati vaid 18 ehk 29,5%. Meeskonna resultatiivseimaks kerkis Saimon Sutt, kes viskas kaotusmängus 12 punkti, võttis 6 lauapalli ja andis 3 tulemuslikku söötu. Pärnu senine skooriliider on Henri Wade-Chatman, kes on toonud keskmiselt 16,6 punkti. 25-aastane ameeriklasest mängujuht on ka meeskonna parim söödujagaja 4,3 korvisööduga mängus. Pärnu edukaim lauavõitleja on 198 cm pikkune ääremängija Mihkel Kirves. Eelmisel kahel hooajal Eesti korvpalli meistriliiga parimaks kaitsemängijaks valitud Kirves on tänavu Eesti-Läti korvpalliliigas võtnud keskmiselt 7,8 lauapalli mängus.

Tallinna Kalev/TLÜ tuleb kohtumisele võidu pealt, olles oma viimases kohtumises alistanud kodus Liepaja 73:60. Meeskonna resultatiivseim oli 18 punkti visanud Karl Johan Lips, Mario Paiste ja Ron Arnar Pehka lisasid mõlemad 12 silma. Kalevlaste senised skooriliidrid Taylor Stafford (keskmiselt 14,1 punkti) ja Damarcus Harrison (keskmiselt 12 punkti) piirdusid sel korral vastavalt 6 ning 2 punktiga. Meeskonna korvialuse jõu moodustavad Karl Johan Lips 7,3, Bamba Fall 6,9 ja Janar Talts 6,5 lauapalliga mängus.

Tallinna Kalev/TLÜ hoiab turniiritabelis kuue võidu ja kolme kaotusega 5. kohta, Pärnu Sadam asub nelja võidu ja kuue kaotusega 9. kohal. Sel hooajal meeskonnad omavahel veel kohtunud pole, mullu Alexela korvpalli meistriliigas jäi omavaheliste mängude võitude-kaotuste suhe 2:2.