TIPPHETKED | Pärnu andis lahingu, kuid ikkagi kaotas Tartu Ülikoolile

Pärnu oli alates teisest veerandist tagaajaja rollis ning kuigi kaks minutit enne lõppu jõuti korraks veel vaid kahe punkti kaugusele (73:75), võtsid üsna kindla võidu tartlased.

Külaliste suurim punktitooja oli Kaunase Žalgirisest laenul olev Arnas Velicka, kes teenis koguni 17 vabaviset (tabas neist 14) ja jõudis 25 silmani. Velicka efektiivsusnäitaja oli mängu parimana 36. Kregor Hermet panustas võitu 16 ja Julius Kazakauskas 15 punkti. Viimane sai kirja ka kaksikduubli, sest hankis 10 lauapalli.

18 pallikaotusega patustanud ja lauavõitluse kaotanud (35:39) Pärnu parimaks tõusid võrdselt 17 punkti toonud Henri Wade-Chatman ja Mihkel Kirves. Ameeriklasele lisaks ka üheksa korvisöötu ning Kirves oli meeskonna parim lauavõitleja seitsme lauapalliga.

Tartul on nüüd kirjas kolm võitu ja üks kaotus (lisaajal Valmieralt), Pärnul kaks võitu ja neli kaotust.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul sai määravaks tihedam kaitse: "Kui lõpuminutid välja jätta, siis saime kaitse korralikult pidama ja neil ei tulnud vahepeal üldse punkte. Kolmandal veerandil saime laua oma kontrolli alla, aga neljanda jälle kaotasime ja selle pärast nad järgi ka said. Kokkuvõttes oli kõva võitlus ja võrdsete mäng. Meil on olnud neli küllaltki ühesugust mängu, millest ühe me lisaajal kaotasime, seega võib seisuga küllaltki rahul olla."

Heiko Rannula:

Priit Vene:





Mäng täispikkuses: