TIPPHETKED | Kalev/Cramo võitis TalTechi mängleva kergusega, NBA ekskorvpallur tegi debüüdi

TalTech suutis Kaleviga sammu pidada vaid avaveerandil, mis kaotati kolme punktiga. Poolajavileks oli vahe 12 ja kolmanda veerandi lõpuks juba 29 punkti.

Väga ühtlaselt mänguaega saanud Kalevi poolel olid resultatiivsemad Martin Dorbek 18 ning Arnett Moultrie 15 ja Reggie Lynch 15 punktiga. Kalevlaste uusim täiendus, NBA ekskorvpallur Tony Wroten kogus 16 minutiga neli punkti (visked 2/4), neli resultatiivset söötu ja kolm lauapalli, kuid patustas ka viie pallikaotusega (Kalevil kokku lausa 23 pallikaotust) ja kukkus lõpus vigadega välja.

Wroten saabus Eestisse alles kaks päeva tagasi. Tema parimaks hooajaks NBA-s kujunes 2014/15, kui ta kogus peamiselt pingilt sekkudes kehvas Sixersis keskmiselt 16,9 punkti ja 5,2 korvisöötu mängus.

TalTechi resultatiivseim oli täna Levi Martin Giese 15 punktiga. Ühisliigat hästi alustanud TalTech oli suurtes raskustes kaugvisetega - 25-st leidis tee korvi vaid 2 (8%)!

Kalev hoiab Eesti-Läti ühisliigas teist kohta, olles kogunud 13 võitu ja ühe kaotuse. TalTech (9-6) jätkab kuuendana.

"Esimene poolaeg vajab kindlasti palju parandamist. Meil on pikem pink ja jooksime vastased üle, aga väga palju tegime pallikaotuseid ning ründelauas jäime hätta. Muutusime esimesel poolajal lohakaks ja peame korrektuure tegema," rääkis Martin Dorbek Delfile antud intervjuus.

Uue täienduse Wroteni kohta sõnas Dorbek: "Eks ta just tuli ning näha oli, et ajavahe ja magamatus teda segas. Esimene aasta ka ookeani tagant tulla ning see vajab palju aega kohanemiseks. Nagu näha, siis tema söödud on kohati kiiremad kui mehed selleks valmis on."