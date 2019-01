TIPPHETKED | Kalev/Cramo võitis pingevabas mängus Tartu Ülikooli 33 punktiga

Kalevi resultatiivseim oli Branko Mirkovic 23 punktiga (kolmesed 6/9), Arnett Moultrie viskas 17 mänguminutiga 20 punkti ja võttis seitse lauapalli, Tony Wroten andis lausa 14 korvisöötu ja lisas 8 punkti.

Tartu Ülikoolile tõid Märt Rosenthal 16 ja leedulasest keskmängija Tautvydas Šležas 14 punkti. Šležas hankis ka koguni 18 lauapalli.

Kalev alustas kohtumist bravuurikalt ning spurtis kahe ja poole minutiga 11:0 ette. Avaveerandi lõpuvile kõlades juhtis Kalev 26:15. Esimese poolaja lõpuks jäi vahe enam-vähem samaks (45:32), kuid kolmanda veerandi algusega otsustati mängu saatus lõplikult - Kalev viskas seitsme minuti jooksul 23 punkti, hoidis tartlased nelja silma peal ja juhtis juba 68:36. Viimasele neljandikule mindi Kalevi kindlas eduseisus 77:46.

Kalev tõusis turniiritabelis Riia VEFi kõrvale teist kohta jagama - mõlemal klubil on tabelis 17 võitu ja kaks kaotust. Tartu Ülikool (8-9) on play-offi piiril kaheksas. Liidrikohal on Ventspils (18-1).