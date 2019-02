TIPPHETKED ja TÄISPIKKUSES | Tartu Ülikool alistas tabeli punase laterna ning kirjutas tabelisse järjekordse võidu

Tartu alistas 6. veebruaril Hermeti viimase sekundi viskest Tallinna Kalev/TLÜ 84:82. Võrus toimunud kohtumises tuli vastu võtta 70:76 kaotus Valmieralt ja viimati jäädi võõrsil BK Ogrele 89:99 alla. Jekabpils pole 20 mängu jooksul suutnud võiduarvet avada. 9. veebruaril võeti Riia VEF-ilt vastu 63:102 kaotus.

Arnas Velicka ning Kregor Hermet on Tartu parimatena visanud keskmiselt 19,8 ja 16,1 punkti. Tautvydas Šlezas on kätte saanud 11,0 ning Julius Kazakauskas 8,6 lauapalli. Jekabpilsi poolelt on Jurijs Aleksejevs toonud 15,0 ja Leon Gillmore III 13,3 silma. Aleksejevs ja Gillmore III on võtnud vastavalt 9,8 ja 6,3 lauapalli mängu kohta.