TIPPHETKED ja TÄISPIKKUSES | TalTech seljatas Valga-Valka ning jätkab kõrges mängus

Valga-Valka suurimaks skooritegijaks on kerkinud tagamängija Stephen Brown, kes sai Rapla vastu kirja 12 silma ja Tartut kostitas 20 punktiga. Järgnevad veelgi kaks ameeriklast: Dashawn King keskmiselt 12,2 ja Clayton Wilson 11,6 punktiga. Lauapallide osas on esiplaanil Carl Anthony Mongomery, kes kogunud neid keskmiselt 8,1. Guntis Sipolinšil on lauapalle ette näidata 7,9 mängu kohta.

Toomas Raadik on TALTECH-i parim keskmiselt 16,4 visatud punktiga. 13,9 silma on toonud Gregor Arbet ja 13,3 Jaan Puidet. Enim, 8,7 lauapalli, on kätte saanud Puidet. Levi Martin Giesse nimel on neid keskmiselt 6,9.

BK Liepaja - Tartu Ülikool

15.12.2018 kell 17:00, Liepaja, Liepajas Olimpiskais centrs

Ülekanne: Delfi LV

Turniiritabeli eelviimase Liepaja hooaja algus oli keeruline. Alustuseks kaotati TALTECH-ile 72:99 ja koguni 40 punktiga BC Kalev/Cramole. Seejärel suudeti üle olla Jekabpils/SMScredit.lv tiimist, aga suured kaotused saadi kirja ka Pärnu Sadamalt, Riia VEF-ilt ning BK Ventspilsilt. 3. novembril teeniti koduväljakul magus võit Valga-Valka üle. Pärast seda on kõigis neljas kohtumises vastase paremust tunnistatud, ent ainsana oli selgelt üle BK Ogre. Läti Ülikooli, Jurmala ja Tallinna Kalev/TLÜ vastu põnevust jagus.

Tartul on selge eesmärk saada võit kirja, mis võimaldaks neil sõltuvalt Valga-Valka ja TALTECH-i vahelise mängu tulemusest tõusta kuuendale kohale. Kahemänguline kaotusteseeria lõpetati nädala ees Valgas. Priit Vene juhendatav meeskond on käimasoleval hooajal suutnud igale meeskonnale raske vastane olla - ainsad kindlad kaotused on vastu võetud Kalev/Cramolt ja Raplalt.

Liepaja selge liider on tagamängija Justin Lamont Johnson, kes 24,4 keskmiselt visatud punktiga on liiga suurim korvikütt. Taylor Hanif Bessick ja Roberts Krastinš on toonud 12,5 ja 12,1 silma. Bessick on kogunud ka 8, 8 lauapalli ning Johnson on neid kätte saanud keskmiselt 4,6.

Tartul on vastu panna liiga paremuselt teine skooritegija Arnas Velicka, kes visanud keskmiselt 21,2 punkti. Julius Kazakauskase nimel on 16,6 punkti ja Kregor Hermet on lisanud 15,4 silma. Kazakauskas on endiselt liiga parim lauavõitleja, olles keskmiselt 10,3 lauapalli ühes mängus kätte saanud. Hermeti ja Velicka nimel on 5,5 ning 4,5 lauapalli. Vigastusest taastuv Rain Raadik on kogunud neid 4,8.

BK Ogre - AVIS UTILITAS Rapla

15.12.2018 kell 17:00, Ogre, Ogres 1. vidusskola

Ülekanne: Delfi LV, Best4Sport TV

Liiga suurele kolmikule on seni enim suutnud kandadele astuda BK Ogre. Läti klubil on kirjas üheksa võitu ja kolm kaotust, millega asutakse neljandal kohal. Meeskonnas sisu on ja seda kinnitab ka fakt, et nende liider Kaspars Berzinš valiti OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliiga novembrikuu parimaks mängijaks.

Rapla on kogunud 12 mänguga viis võitu ja seitse kaotust. Kuigi hiljutistest kohtumistest on ette näidata võidud Pärnu Sadama ja Tartu Ülikooli üle, on samas tunnistatud Valga-Valka ning Jurmala paremust. Positiivset tulemust vajatakse hädasti, sest viimast play-off kohta hoidev Jurmala on hetkel kahe võidu kaugusel.

Ogre resultatiivseimad mängijad on jaotunud ühtlaselt: Kristaps Dargais on võistkonna parim 13,7 punktiga, kellele järgnevad Edgars Lasenbergs 13, 3 ja Kaspars Berzinš 12,8 silmaga. Dargais ja Berzinš on ka omade parimad lauavõitlejad vastavalt 8,0 ja 6,6 lauapalliga.

Hunter Mickelson on Rapla kasuks toonud keskmiselt 15,3 punkti. 13,3 silma on Dominique Hawkinsi ja 9,8 Indrek Kajupanga nimel. Mickelsonil on lisaks ette näidata 6,8 lauapalli mängu kohta. Järgnevad Ervins Jonats ja Ronald Delph vastavalt 5,0 ja 4,7 lauapalliga.

BK Ventspils - Tallinna Kalev/TLÜ

15.12.2018 kell 17:00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: Delfi LV

Tallinna Kalev/TLÜ-d on ees ootamas raske mäng, kui võõrsil tuleb vastamisi minna BK Ventspilsiga, kes Kalev/Cramoga on tabeli tipus konkureerimas. Kalev/TLÜ hoiab viiendat kohta, kuid viimase aja tulemused pole kuigi veenvad olnud. Kohustuslikud võidud on võetud BK Liepaja, Läti Ülikooli ja ka viimati Jekabpilsi üle, ent need on üpris raskelt tulnud. Eesti klubidest on alistatud vaid Valga-Valka.

Ventspilsi ainus kaotus pärineb hooaja kõige esimesest mängust Kalev/Cramolt, kellele jäädi alla 85:97. Samas on näiteid, et Läti tippklubi võib halval päeval olla haavatav. Ogre oli neid koduplatsil peaaegu võitmas, Valga-Valka ning Valmiera osutasid tugevat vastupanu ja 25. novembril pidi Tartu Ülikooli meeskond viimaste minutitega valusa kaotuse vastu võtma.

Ronalds Zakis on visanud Ventspilsi poolelt keskmiselt 14,0 punkti. Rihards Lomažsi nimel on 13,7 punkti. Ousmane Drame on toonud 8,0 ning Jonathan Arledge 6,3 lauapalli mängu kohta.

Kalev/TLÜ poolelt on Taylor Stafford toonud 15,9 ning Damarcus Jamaal Harrison 13,1 punkti. Karl-Johan Lips on 8,9 lauapalliga kerkinud selles arvestuses liiga neljandaks. Janar Talts järgneb 6,9 lauapalliga.

Betsafe Jurmala - Pärnu Sadam

15.12.2018 kell 18:00, Jurmala, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

Ülekanne: Delfi LV